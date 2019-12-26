八旬阿嬤安全帽反戴忘己名 一間宮廟讓她點頭如搗蒜

台中市八旬陳姓老嬤22日下午在東區建德街、東光園路附近，不斷對巡邏警員招手，警員發現老嬤的安全帽還反戴，陳嬤向警方求助，自己要回家找不到電動機車，從附近宮廟走到求助地點，「實在走不動了」，但警員詢問陳嬤姓名，陳嬤卻怎麼也想不起來，也想不起來將車停在什麼宮廟，警方只好從知名的「樂成宮」先詢問起，沒想到陳嬤一聽到樂成宮，馬上點頭如搗蒜，警方最後聯絡到陳嬤家屬後，前往樂成宮牽回電動機車。

台中市第三警分局立德所表示，警員詹淳守、林坤達22日下午1時許，巡邏行經東區建德街、東光園路時，發現陳姓老嬤（82歲）不斷向警方招手，頭上還反戴一頂安全帽。

陳嬤向警方求助，她要回家卻找不到電動機車，對附近的路又不熟，從附近的一間廟走到這裡，「已經走不動了」，警方見老婦人不斷手捶著痠痛不已的腰，還數度癱坐在路旁，看似筋疲力盡，警員詢問她的年籍資料，陳嬤卻連自己名字都忘記，當時在旁協助的熱心市民還向警方打趣「這下保母難當了」。

警方因在現場無計可施，先將陳嬤帶回派出所，利用人臉系統比對，查出陳嬤的身分，順利連絡到她兒子，陳嬤在等兒子到所期間，陳嬤不斷央求警方載她到停機車的宮廟牽車，不過因派出所附近廟宇眾多，陳嬤不記得宮廟名稱，讓警方十分頭痛。

警方只好耐心協助陳嬤根據線索一一拼湊，希望幫助她回想電動車停放之處，最後依陳婦描述的環境特徵，研判應是遠近馳名的「樂成宮」，陳嬤聽到樂成宮」時點頭如搗蒜，直說「沒錯、沒錯」。