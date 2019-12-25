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拆解「幽靈船」潛水人員離奇失蹤 最後找到冰冷遺體

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拆解「幽靈船」潛水人員離奇失蹤 最後找到冰冷遺體

2019-12-25 22:41聯合報 記者戴永華／即時報導

一艘擱淺在宜蘭頭城大溪海邊的大陸「幽靈船」，呂姓潛水人員今天下午進行拆船探勘時失去蹤影。宜蘭縣消防局救難人員展開搜救，晚間9時50在船艙下方發現失蹤者，但已成僵硬的遺體，目前就難人員正設法把人拉起來。

這艘9月從大陸飄來的幽靈船先飄到日本，後來擱淺在宜蘭大溪海邊，港務公司展開拆船作業。今天下午47歲呂姓潛水人員下水執行拆解工作時，劉姓主任則在岸邊等待，經過多時呂男卻始終沒浮上現身，急報警處理。

晚上風大浪大，民進黨立委陳歐珀前往現場關心， 縣長林姿妙也給交代消防人員 全力搜救，但最後找到人是一具冰冷的遺體，初步瞭解，疑似攜帶潛水的呼吸管線掉落喪命。

拆解「幽靈船」潛水人員離奇失蹤，最後找到冰冷遺體。圖／宜蘭縣消防局提供
拆解「幽靈船」潛水人員離奇失蹤，最後找到冰冷遺體。圖／宜蘭縣消防局提供
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幽靈吸管林姿妙

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