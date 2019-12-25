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永康工廠大火遭質疑救災不力 打火弟兄：真切心

2019-12-25 21:16聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南永康工廠大火遭質疑救災搶救不力，消防局喊冤，打火弟兄也說「真切心」。圖／台南...
台南永康工廠大火遭質疑救災搶救不力，消防局喊冤，打火弟兄也說「真切心」。圖／台南市政府消防局提供
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台南市永康區富強路二段今天發生工廠大火，火舌吞噬大片廠房，有民眾質疑消防局救災不力才延燒，對此消防局喊冤，強調並非事實，參與救災的打火兄弟以「切心」感慨，無奈說，冒險救出人，這樣誰還敢奮力救火？

這起工廠大火從上午10點半持續到中午12點24分，消防局共調派42輛各式消防車106名打火弟兄投入灌救，搶救時火舌猛烈，加上塑膠原料延燒火勢更難控制，直到中午約12點24分將火勢撲滅。

現場指揮官第五救護救災大隊黃輝林說明，該倉庫堆放塑膠棧板，火勢一發不可收拾，當第一梯次消防人員抵達現場，工廠已全面燃燒，火載量大且因輻射熱猛烈延燒到鄰近廠房。

黃輝林當時也立即指示所屬周界防護，隨即佈署3水線阻隔，並架設砲塔設水防護，並在第二面及第三面部署防護水線；並順利破門救出一名男性民眾，民眾質疑搶救不力指揮失能導致延燒一事，這並非事實。

「打火兄弟都是犧牲奉獻的！」對於外界質疑，多名義消晚間難掩氣憤又無奈說，只有經歷火場出生入死，才能感受打火兄弟那種共犯難相助、相挺的精神，檢視這次救災，消防隊員毫無懈怠，還救出一名男子，也盼望外界對消防隊員多多鼓勵，不要打擊士氣。

大火男性輻射

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