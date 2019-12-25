親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

拆解「幽靈船」潛水人員離奇失蹤 最後找到冰冷遺體

為何跟博恩PK做瑜珈膝蓋走路？ 韓國瑜曝原因

耶誕節大安分局送暖衣 圍爐火雞大餐

2019-12-25 21:12聯合報 記者廖炳棋／即時報導

今天是西洋耶誕節，台北市大安警分局在今年民眾滿意度調查中，達到86.6%的治安滿意度，證明同仁日常執勤及工作精神，服務品質獲得市民肯定。大安警分局長周煥興為感謝每位同仁在崗位上，不分寒暑不分日夜盡責守護民眾安全，特地與大安警友會共同辦理耶誕節慶祝活動，讓同仁在忙碌之餘能在耶誕佳節，感受到祝福及感恩。

為讓每位大安警分局的同仁在天寒時感受到溫暖，警分局特別與大安警友會購買知名品牌保暖衣，無論警職、職工、替代役男、委外清潔工作人員等，每人都能獲得1件。

另為讓同仁感受到節慶歡樂氣氛，由分局長周煥興帶領2位副分局長與警友會孫主任、范董事長等，裝扮成耶誕老人，將保暖衣以紅色布袋包裝成聖誕禮物，逐一前往各內、外勤單位分送到同仁手上，在場同仁也都以熱情回應迎接，現場歡笑不斷、氣氛熱烈。

大安警分局在耶誕節舉行12月份聯合勤教，援例要為當月份同仁舉辦慶生活動，但此時卻傳來分局長因要事無法前來主持活動，正當大家疑惑時，卻突然出現一位大廚師裝扮的熟悉身影，推著餐車逐桌送上分切好的火雞大餐，雖然有白鬍子及披風偽裝，但瞞不了同仁銳眼，馬上被破梗認出，原來這是「阿興師」周煥興精心安排給大家的驚喜。

當分局長親自送上分切好的香噴噴火雞肉，每位同仁都開心的與分局長扮演的「耶誕大廚阿興師」合影留念，大家才知道分局長除了精心規畫這次耶誕圍爐活動，為此還在前1日到知名飯店向主廚學習如何分切火雞肉，飯店也主動贊助火雞大餐，這次活動除了分局長扮演的「阿興師」現場幫大家分切雞肉，還有臥龍所擁有丙級廚師執照高姓女警自願幫忙。耶誕餐會活動在內、外勤同仁的歡呼耶誕快樂聲中，圓滿落幕。

周煥興說，警察工作需要日夜輪班，24小時輪值在工作崗位上服務民眾，為維護社會治安，常因工作需要而犧牲掉與家人節日團聚的歡樂時光。大安警分局特別規畫辦理感恩慶祝活動，讓工作崗位上同仁能感受到節日歡樂氣氛。

大安警分局舉行聖誕大餐驚喜趴及分送耶誕禮物，分局長還擔任大廚服務同仁，讓同仁相當...
大安警分局舉行聖誕大餐驚喜趴及分送耶誕禮物，分局長還擔任大廚服務同仁，讓同仁相當開心。圖/記者廖炳棋翻攝
分享
大安警分局舉行耶誕大餐驚喜趴及分送耶誕禮物，讓同仁相當開心。圖/記者廖炳棋翻攝
大安警分局舉行耶誕大餐驚喜趴及分送耶誕禮物，讓同仁相當開心。圖/記者廖炳棋翻攝
分享
大安警分局舉行耶誕大餐驚喜趴及分送耶誕禮物，讓同仁相當開心。圖/記者廖炳棋翻攝
大安警分局舉行耶誕大餐驚喜趴及分送耶誕禮物，讓同仁相當開心。圖/記者廖炳棋翻攝
分享
大安警分局舉行耶誕大餐驚喜趴及分送耶誕禮物，分局長還擔任大廚服務同仁，讓同仁相當...
大安警分局舉行耶誕大餐驚喜趴及分送耶誕禮物，分局長還擔任大廚服務同仁，讓同仁相當開心。圖/記者廖炳棋翻攝
分享
大安警分局舉行耶誕大餐驚喜趴及分送耶誕禮物，分局長還擔任大廚服務同仁，讓同仁相當...
大安警分局舉行耶誕大餐驚喜趴及分送耶誕禮物，分局長還擔任大廚服務同仁，讓同仁相當開心。圖/記者廖炳棋翻攝
分享
大安警分局舉行耶誕大餐驚喜趴及分送耶誕禮物，分局長還擔任大廚服務同仁，讓同仁相當...
大安警分局舉行耶誕大餐驚喜趴及分送耶誕禮物，分局長還擔任大廚服務同仁，讓同仁相當開心。圖/記者廖炳棋翻攝
分享

耶誕節保暖

延伸閱讀

賈靜雯耶誕節解鎖梧桐妹美顏！咘咘被Bo妞愛的...

不改「倩女」本色！王祖賢耶誕新丰采靈氣如故

高市教育局耶誕布置成熱門打卡點 百樣禮物抽獎...

王陽明當爸！開心讚嘆：耶誕節奇蹟禮物 讓我們...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

併行擦撞骨折！機車騎士控客運司機肇逃 鑑定結果大逆轉

2019-12-25 17:12

永康工廠大火遭質疑救災不力 打火弟兄：真切心

2019-12-25 21:16

傳護理人員遭霸凌輕生 新光醫院晚間發聲明澄清

2019-12-25 19:56

影／老翁騎機車訪友迷途 竟從彰化騎百公里到台南

2019-12-25 16:23

影/國1北上大小5車連環撞 釀成1死2傷

2019-12-25 15:32

妻窒息亡夫成浮屍 鄉代：沒證據怎能稱夫殺妻

2019-12-25 15:20

西濱區間測速宣導期2萬件違規 有車時速飆近200公里

2019-12-25 15:18

中山高北上桃園內壢5車連環撞 大貨車司機身亡

2019-12-25 15:14

影／草屯七旬婦騎車擦撞堆高機 重摔倒地身亡

2019-12-25 14:48

新手爸攜兒和女友開房間 反覆搖晃兒子腦袋致重傷害

2019-12-25 14:18

永福、福和橋傻傻分不清 男運動完急報案「找嘸機車」

2019-12-25 14:13

國1北上機場系統大小6車連環撞 1人命危北上大塞車

2019-12-25 13:40

陸老婦來台意外走失 台暖警從便當袋中找出線索

2019-12-25 13:12

低頭使用手機1秒等於盲駕11公尺 新北警加強取締

2019-12-25 12:19

阮姓新住民遭掐脖死亡 警方尋獲死者先生靠手機定位

2019-12-25 12:18

8旬翁外出忘歸途 無力呆坐街頭暖警助返家

2019-12-25 12:06

高粱酒箱裝的不是酒？金門岸巡查獲高粱酒箱藏香菇走私

2019-12-25 12:04

33歲男硬是要買半票 詐台鐵8塊錢吃上詐欺官司

2019-12-25 11:53

國一生手機故障遷怒同學 拔刀畫傷對方手頸

2019-12-25 11:28

台南永康工廠火勢猛 濃煙冒出灌救中

2019-12-25 11:23

夾娃娃店內中國大陸偽幣換真幣 台南警方苦追2月偵破

2019-12-25 10:39

平安夜不平安！喜劇演員酒駕自撞護欄 BMW車頭毀

2019-12-25 10:38

台南夫妻遺體同天被發現 夫左手無名指少一指節確認身分

2019-12-25 10:14

騎車撞人還狠心將人往橋下丟 移工被捕辯稱救人時失手

2019-12-25 10:01

國道3車撞連環撞 休旅車駕駛彈出車外急救不治

2019-12-25 09:50

聖誕老人搶銀行！北市警防搶演練大玩聖誕梗

2019-12-25 09:21

妻窒息死亡、夫浮屍外海 檢警釐清兩者有無關連

2019-12-25 08:06

疑爭吵丈夫勒斃妻子後尋短 遺體竟同天被發現

2019-12-25 08:04

影／誤認遭逼車向對方理論 男被點燃信號彈丟擲灼傷

2019-12-25 00:20

鋰電池倉庫火警…救人讓出呼吸器 2消防員嗆傷

2019-12-24 23:59

影／台中工廠深夜火警 義消嘆：平安夜不平靜

2019-12-24 23:15

影／太狠了吧！騎士瑞芳撞倒老太太疑似把人丟下橋逃逸

2019-12-24 22:45

平安夜輕生 立委候選人徐金菊丈夫送醫不治

2019-12-24 22:01

丈夫平安夜輕生 新北市立委候選人徐金菊：考慮暫停選舉活動

2019-12-24 21:31

大膽！神明金牌也敢偷 高雄吸毒男被逮

2019-12-24 21:15

新北市立委候選人徐金菊丈夫 平安夜傳輕生

2019-12-24 21:04

台南工人遭油壓機「斬首」 業者遭勞檢勒令停工

2019-12-24 20:14

影／北海岸罕見送肉粽 抬樹枝引領前行敲鑼請生人迴避

2019-12-24 19:56

「啊」一聲！ 岡山警突昏厥倒地一度沒心跳 CPR搶回一命

2019-12-24 19:53
看更多

熱門文章

疑爭吵丈夫勒斃妻子後尋短 遺體竟同天被發現

2019-12-25 08:04

中山高北上桃園內壢5車連環撞 大貨車司機身亡

2019-12-25 15:14

影／太狠了吧！騎士瑞芳撞倒老太太疑似把人丟下橋逃逸

2019-12-24 22:45

中國「幽靈船」漂到宜蘭 潛水員下海拆解竟離奇失蹤

2019-12-25 16:46

台南永康工廠火勢猛 濃煙冒出灌救中

2019-12-25 11:23

性侵虐死少女焚屍 主犯逃死刑

2019-12-25 00:09

影／台中工廠深夜火警 義消嘆：平安夜不平靜

2019-12-24 23:15

騎車撞人還狠心將人往橋下丟 移工被捕辯稱救人時失手

2019-12-25 10:01

台男與烏克蘭辣模交往 美照曝光讓網友大讚「台灣之光」

2019-12-25 18:01

國1北上機場系統大小6車連環撞 1人命危北上大塞車

2019-12-25 13:40

影／草屯七旬婦騎車擦撞堆高機 重摔倒地身亡

2019-12-25 14:48

錢莊大亨命案／死前最後一口氣求饒命 員工無情揮刀

2019-12-25 14:33

西濱區間測速宣導期2萬件違規 有車時速飆近200公里

2019-12-25 15:18

撞倒瑞芳老婦狠心丟橋下！移工稱救人失手 目擊司機怒揭謊言

2019-12-25 17:33

震到頭暈！他問台灣公車為何又震又抖 內行人曝真相

2019-12-25 20:53

靠臉吃飯…與男拉扯掉溝臉受創嚴重 女公關求償判賠280萬

2019-12-25 07:39

平安夜不平安！喜劇演員酒駕自撞護欄 BMW車頭毀

2019-12-25 10:38

小燈泡案 王婉諭首度要求判死

2019-12-25 00:02

夾娃娃店內中國大陸偽幣換真幣 台南警方苦追2月偵破

2019-12-25 10:39

國道3車撞連環撞 休旅車駕駛彈出車外急救不治

2019-12-25 09:50

【即時短評】毒品修法惹議 見證國家機器動得厲害

2019-12-24 23:22

外國女「腿開坐墳墓」開心換頭貼 網怒：不知天高地厚

2019-12-25 14:18

妙齡女深夜慘遭拖暗巷硬上 刀架脖恐嚇「發出聲音讓妳死」

2019-12-25 10:32

早中晚叫「娃娃」吃飯 她多年後開腦手術…冥婚嫂來報恩

2019-12-25 19:51

檢察官遭求償百萬批「豬隊友」 法官、鄧文聰都來作證

2019-12-25 13:10

醉女客運夢中「胸部很癢」 他大膽趴衣不顧她男友在旁

2019-12-25 12:36

30年屋「磁磚突爆裂」 網友揭原因：品質很好了

2019-12-25 14:09

真理家族縱火7死者告別式 家屬原諒凶嫌雙親

2019-12-25 13:28

吃毒無罪論 南北追殺令？兩部大動作 急駁韓妻舅

2019-12-25 00:19

來台灣必去夜市？ 他揭「3大缺點」：不推薦給外國人

2019-12-25 21:24

高粱酒箱裝的不是酒？金門岸巡查獲高粱酒箱藏香菇走私

2019-12-25 12:04

永康工廠大火遭質疑救災不力 打火弟兄：真切心

2019-12-25 21:16

路上洞害工程師摔癱國賠967萬 基市府：提代位求償訴訟

2019-12-25 12:19

遭爆棄養公公還劈腿 「本土劇惡女」向記者求償贏了！

2019-12-25 14:47

鰻魚苗奇貨可居 金門海巡查獲市價300萬走私鰻苗

2019-12-25 15:56

高雄1歲受虐女嬰爆恐失明 姑姑逼生母交代「新舊傷」

2019-12-25 18:31

傳護理人員遭霸凌輕生 新光醫院晚間發聲明澄清

2019-12-25 19:56

派出所長私吞買機車的5萬元現金 最高法院判3年8月

2019-12-25 12:09

衰爆！想省錢卻兩度買到贓車 付錢還被法辦！

2019-12-24 17:25

併行擦撞骨折！機車騎士控客運司機肇逃 鑑定結果大逆轉

2019-12-25 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top