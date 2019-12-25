耶誕節大安分局送暖衣 圍爐火雞大餐

今天是西洋耶誕節，台北市大安警分局在今年民眾滿意度調查中，達到86.6%的治安滿意度，證明同仁日常執勤及工作精神，服務品質獲得市民肯定。大安警分局長周煥興為感謝每位同仁在崗位上，不分寒暑不分日夜盡責守護民眾安全，特地與大安警友會共同辦理耶誕節慶祝活動，讓同仁在忙碌之餘能在耶誕佳節，感受到祝福及感恩。

為讓每位大安警分局的同仁在天寒時感受到溫暖，警分局特別與大安警友會購買知名品牌保暖衣，無論警職、職工、替代役男、委外清潔工作人員等，每人都能獲得1件。

另為讓同仁感受到節慶歡樂氣氛，由分局長周煥興帶領2位副分局長與警友會孫主任、范董事長等，裝扮成耶誕老人，將保暖衣以紅色布袋包裝成聖誕禮物，逐一前往各內、外勤單位分送到同仁手上，在場同仁也都以熱情回應迎接，現場歡笑不斷、氣氛熱烈。

大安警分局在耶誕節舉行12月份聯合勤教，援例要為當月份同仁舉辦慶生活動，但此時卻傳來分局長因要事無法前來主持活動，正當大家疑惑時，卻突然出現一位大廚師裝扮的熟悉身影，推著餐車逐桌送上分切好的火雞大餐，雖然有白鬍子及披風偽裝，但瞞不了同仁銳眼，馬上被破梗認出，原來這是「阿興師」周煥興精心安排給大家的驚喜。

當分局長親自送上分切好的香噴噴火雞肉，每位同仁都開心的與分局長扮演的「耶誕大廚阿興師」合影留念，大家才知道分局長除了精心規畫這次耶誕圍爐活動，為此還在前1日到知名飯店向主廚學習如何分切火雞肉，飯店也主動贊助火雞大餐，這次活動除了分局長扮演的「阿興師」現場幫大家分切雞肉，還有臥龍所擁有丙級廚師執照高姓女警自願幫忙。耶誕餐會活動在內、外勤同仁的歡呼耶誕快樂聲中，圓滿落幕。