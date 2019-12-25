嘉義市警局推宮廟自律公約 426座宮廟簽署

宮廟繞境經常因燃放鞭炮、噪音，甚至造成交通阻塞引發民怨，偶爾有搶轎搶出火氣或信眾衝突事件發生，嘉義市政府警察局推展「優質宮廟、文化桃城」行動公約，希望宮廟自律，全市456家宮廟有427座參與簽署，簽署率高達9成4。

市長黃敏惠和警察局長張樹德等人共同宣誓約制妨礙安寧、交通等脫序行為。黃敏惠表示，今天由警察局號召嘉義市宮廟參與簽署行動公約，相信宮廟在遊行和儀式高度自律，會盡力做好環保如施放環保鞭炮，衛生、深化教育及文化，如勇敢拒毒，營造嘉義市為安全、健康城市。

她說，希望讓大家看到真正屬於宗教文化之美，這就是大家願意不斷地來嘉義觀光，優質文化桃城的特質，感謝各個宮廟的付出，「共同努力，讓嘉義變得更好」。

張樹德表示，結合市府相關局處並邀集全市宮廟加入簽署活動，除了提倡憲法保障人民信仰宗教自由外，也期許各宮廟在高自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆、交通真順暢、警民共協力和社會好期待等六大主軸下，自律性的舉辦廟會活動及傳承文化。

市府指出，各宮廟代表均是神明的代言人，相信透過各宮廟全力推動預防犯罪，並由市長帶領最有溫度的戰鬥團隊，嘉義市將成為最友善、安全、健康的文化桃城。