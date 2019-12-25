高雄1歲受虐女嬰爆恐失明 姑姑逼生母交代「新舊傷」
高雄上月驚傳1歲女嬰疑遭虐導致顱內出血昏迷，目前已開兩次刀仍在加護病房，女嬰生母周姓女子的同居人張姓男子涉嫌重大已遭收押；不過女嬰姑姑近來出面質疑女嬰身上有新舊傷，「施暴者（指張姓男子）才顧了3天，媽媽（指周女）並沒有交代清楚！」懷疑周女涉案卻未吐實。
全案起因為家住苗栗已婚的周姓女子（20歲），仍與丈夫有婚姻關係，日前卻帶著兩人的1歲女兒南下高雄與張姓男子（27歲）同居，今年11月間周女因工作關係，將女嬰給張獨自照顧，不料11月10日深夜張突然抱著女嬰奔赴急診，院方通報疑似兒虐案件。
女嬰的姑姑受訪說，11月10號送醫那天原本醫生已經宣布不治，「後來媽媽（周女）有簽署降腦壓的急救，有開兩邊頭蓋骨，當時傷勢為左邊鎖骨斷裂、除了心臟以外肚子裡面所有器官幾乎破裂」，但治療後好轉許多，只是腦袋受損嚴重，無法完全復原，院方告知已經失明。
女嬰姑姑質疑「送去醫院時有新舊傷，施暴者（指張姓男子）才顧了3天，舊傷部分呢？媽媽沒有交代清楚（指周女）！」希望給女童一個交代。
據了解，張姓男子接受偵訊時交代不清傷勢的成因，且案發後涉將手機內與周姓女子的對話紀錄刪除，檢方認為他涉嫌重大，且有湮滅證據、勾串證人之虞聲請羈押禁見，獲法院裁准；檢警現仍持續追查，經醫院診斷得知女嬰身上確實遍布新、舊傷，但周女是否涉案待釐清，目前周女為證人身分未轉列嫌疑人。
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