撞倒瑞芳老婦狠心丟橋下！移工稱救人失手 目擊司機怒揭謊言

新北市瑞芳區昨晚發生驚悚車禍，竟有人撞倒老婦人後把婦人往橋下丟，根本是想置人於死，瑞芳警分局2小時內就把肇逃騎士找到，該名33歲阮姓越南移工辯稱，他撞到老婦人後下車去扶她，不小心讓她掉落橋下，目擊的汪姓司機還原現場，他看到移工把阿嬤舉高丟下橋。絕對不是好心扶她失手。

警方今早偵詢後，依殺人未遂、肇事逃逸罪嫌將阮移送基隆地檢署偵辦，但肇事移工的說詞，讓瑞芳人都怒了。

昨晚目擊的汪姓公車駕駛說，阿嬤住在附近，晚上會出來運動，他曾提醒過她，這邊很暗晚上出來運動要拿手電筒，昨晚他把公車開到總站時有看到她在運動。

他進站停進停車場，車停好寫單子，頭一抬起來，看到路上有一頂安全帽，直覺出事了，想到阿嬤在運動，安全帽在那裡一定有問題，他馬上下車衝過去，怕有車子來會二次傷害，衝下去時剛好看到外勞把阿嬤舉起來，他一直喊他，叫他不要動不要動，移工不理，還是把阿嬤丟下橋。

移工像是要打人，他退後，趕快記下機車號碼，移工掉頭騎車逃走，他記住車牌，跑回來找同事報警救人，也去通知家屬。

汪姓司機說，移工絕對不是好心要扶阿嬤，那個護欄那麼高，阿嬤個子小，那有可能扶不住她失手掉下橋，他目睹移工把人舉高丟下橋，他懷疑阿嬤被撞後可能暈倒了，移工有可能扶起時發現阿嬤沒意識，眼看四下無人而心生歹念。