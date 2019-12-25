影／老翁騎機車訪友迷途 竟從彰化騎百公里到台南

台南市警三分局今天凌晨1時獲報，家住彰化的75歲楊姓老翁前晚9時騎乘機車外出訪友離家，便失去蹤跡，因楊輕微失智及摔傷未痊癒，令妻兒十分擔憂，報警協尋，經海南所長詹得芳、警員蔡沛穎輸入機車車號，發現機車在安南區，離家超過100公里，認事有蹊蹺，展開地毯式搜索，搜尋了半小時，終在南區中華西與新孝路口處找到老翁，「這台南市？」他狐疑反問員警，稱買芭樂出門訪友，還加了兩次油，「莫怪騎這久喔！」

家屬表示，楊姓老翁年近八旬，幾個月前剛摔車舊傷未癒，因年紀老邁有輕微失智的症狀，家屬不希望他騎車外出，但老翁常稱購物便騎車兜風。老翁昨晚9時多也騎機車，出門訪友，家屬認距離住家僅10多分鐘，也沒多注意，沒想到他這一騎了4個多小時，從彰化騎到台南，離家106公里。

所幸，老翁人在台南市南區中華西路與新孝路口被尋獲，家屬表示，若不是海南所員警機警，及時發現老翁行車距離有異，並展開搜索，恐怕老翁可能就一路往南騎到高雄，或半路體力不支倒在路旁，後果將不堪設想。家屬再三向員警致謝。

當時詹、蔡兩人在線上巡邏，接獲通報後，便輸入老翁機車車牌號碼，赫然發現該車不久前在安南區出沒，經查詢googlemap竟與離家位置相距106公里，認事有蹊蹺，依據老翁最後出現位置展開地毯式搜索，搜尋了半小時後，所幸在南區中華西路與新孝路口處發現老翁機車，確認身分。