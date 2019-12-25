妻窒息亡夫成浮屍 鄉代：沒證據怎能稱夫殺妻

再婚的越南籍阮女本月19日半裸陳屍在台南市新營區住處，脖子有勒痕，失蹤的丈夫陳姓男子涉有重嫌，但陳男的遺體同天深夜也在嘉義布袋外海被發現，陳母說，看不出陳男與媳婦有任何異狀，「想到2人離世是心中的痛」。

嘉義縣鹿草鄉鄉民代表陳旭池與陳男為同宗親戚，他表示看著陳男從小長大，陳男一家務農，陳男從小相當勤勞會幫忙家裡，案件有多種可能性，相當氣憤在未有證據時，陳男遭媒體斷定是殺妻兇手。

陳旭池指出，不久前阮女的妹妹來台灣旅遊，陳男才帶著阮女家人共同出遊，夫妻也常四處旅遊，將自拍照上傳於網路，能看出相當恩愛，在未有證據的情況下，怎麼能指稱陳男殺害阮女？

陳旭池批評多家媒體在未全盤了解事實真相前，直接發布訊息，造成人心惶惶，應等待檢調結果出爐，而非聽聞民眾說法，自行臆測，另外他也強調，不只媒體想調查真相，陳男家屬也盼真相出爐，勿再打擾陳男一家人，造成二度傷害。

陳男老家在嘉義縣鹿草鄉，住在陳男老家附近的鄰居表示，陳男母親現與長子、媳婦同住，前幾日事發時曾聽聞此事，但不清楚狀況，見新聞報導後才得知案情。

回憶起對陳男的印象，她說，陳男相當乖巧，小時候常見他在家中幫忙做家事，知道陳男娶了一名外籍配偶，但兩人未在老家宴客，前一陣子仍常看見陳男帶著阮女回老家，阮女個頭嬌小，打扮亮麗，常看見兩人一同上菜市場買菜，感情不錯。

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