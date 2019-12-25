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西濱區間測速宣導期2萬件違規 有車時速飆近200公里

2019-12-25 15:18聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市在台61線西濱快速道路觀音至新屋段，建置全市首處「區間測速照相」系統，雙向全長各約5.2公里，速限90公里，換算通過時間不得少於187秒，10月建置完成2個月宣導期內，已有近2萬件違規，甚至還有人時速飆近200公里；警方提醒，明年元旦起將正式開罰，1張紅單3000元起跳。

桃園市警局交通大隊表示，為了有效遏阻超速違規，讓駕駛人養成「速度管理」習慣，和公路總局第一區養護工程處合作，在桃園市轄內台61線北上52.43公里處到47.15公里處，與南下47.25公里處到52.53公里處，觀音至新屋路段間設立區間測速照相。

警方說，該路段速限90公里，執法區間北上路段長約5265公尺、南下路段長約5273公尺，在頭、尾兩端都有攝影機、車牌辨識系統，透過車輛進、出時間換算速率，其通過時間不得少於187秒，未來將以超速逾20公里（換算時速111公里、通過時間約171秒）為優先開罰對象。

警方表示，現有的取締超速多採用固定桿或活動式測速執法設備，雖能夠精準偵測車速，但大多數駕駛人常因熟知測速設備的地點，就心存僥倖只在接近時刻意減速，通過後仍繼續超速，無法有效預防超速危險行為。

台61線西濱段的區間測速今年10月就建置完成，11、12月為宣導階段，明年元旦1月1日起將正式上路，會依法開單；警方並統計，宣導期至今雙向違規超速車輛一共有1萬9201件，其中最高超速車輛時速竟高達199公里。

警方指出，因現場路段屬高速公路，違規超速行駛將比照高速公路罰則（道路交通管理處罰條例第33條規定），一張紅單至少3000元起跳，呼籲用路人減速慢行，遵守交通規則。

桃園台61線西濱區間測速系統明年元旦正式上路，限速90公里，違規超速罰單一張30...
桃園台61線西濱區間測速系統明年元旦正式上路，限速90公里，違規超速罰單一張3000元起跳。圖／警方提供
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桃園台61線西濱區間測速系統明年元旦正式上路，限速90公里，路段回觀音至新屋段，...
桃園台61線西濱區間測速系統明年元旦正式上路，限速90公里，路段回觀音至新屋段，雙向各5.2公里長。圖／警方提供
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桃園台61線西濱區間測速系統明年元旦正式上路，限速90公里，違規超速罰單一張3000元起跳。圖／警方提供
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桃園台61線西濱區間測速系統明年元旦正式上路，限速90公里，路段回觀音至新屋段，雙向各5.2公里長。圖／警方提供
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測速高速公路

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