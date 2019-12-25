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國1北上機場系統大小6車連環撞 1人命危北上大塞車

2019-12-25 13:40聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

國道1號中山高北向53公里機場系統路段今天中午12時29分發生一起重大車禍事件，2輛大貨車與同行4輛自小客車發生車禍相撞交通事故，大小車輛撞擊猛烈，造成1人OHCA無生命意識，消防119救護人員緊急送醫急救，國1北上大小車輛6車車禍意外事故，事故現場占用內線、中線、外線車道，僅最外側輔助車道可通行，造成北上大塞車，北上車輛回堵到內壢路段大約5公里，國道警察正在處理意外及疏導國1交通中。

國1北上機場系統6車連環撞，北上大塞車。記者曾增勳／翻攝
國1北上機場系統6車連環撞，北上大塞車。記者曾增勳／翻攝
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國1北上機場系統6車連環撞，北上大塞車。記者曾增勳／翻攝
國1北上機場系統6車連環撞，北上大塞車。記者曾增勳／翻攝
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國1北上機場系統6車連環撞，北上大塞車。圖／國道警方提供
國1北上機場系統6車連環撞，北上大塞車。圖／國道警方提供
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國1北上機場系統6車連環撞，北上大塞車。圖／國道警方提供
國1北上機場系統6車連環撞，北上大塞車。圖／國道警方提供
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車禍車道

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