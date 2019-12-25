阮姓新住民遭掐脖死亡 警方尋獲死者先生靠手機定位

台南警方12月19日晚間7時獲報，已多日無法聯繫不上37歲阮姓新住民及34歲陳姓丈夫，警方會同家屬由鎖匠開門進入，發現阮女倒臥在床旁地上，大體已發黑，經鑑識中心採證，隔天向台南地檢署報驗，陳則仍音訊全無。警方經手機急難救助定位，發現手機使用基地台位在嘉義縣八掌溪出海口附近尋獲陳的轎車，嘉義警方18日下午5時發現一具男浮屍，與陳特徵相符，但遺體腫脹嚴重，家屬無法指認，經採擷DNA比對鑑驗。

檢方指出，20日下午1時許，新營警方報驗，死者阮女配偶陳姓男子則音訊全無，經新營分局針對陳持用手機急難救助定位，發現手機使用基地台位在嘉義縣布袋鎮好美里虎尾寮，即八掌溪出海口附近，警方立即派員前往附近搜尋，直至20日凌晨零時40時，在八掌溪南岸近出海口防風林空地，發現陳駕駛的轎車，但陳不知去向、車門緊鎖，透過車窗，發現駕駛座旁座位上留有陳持用的手機，經警方聯絡拖吊車載回新營分局後鎮所採證。

經嘉義縣警察局布袋分局通報，八掌溪出海口附近北向沙灘，18日下午5時發現一具男性浮屍，特徵與陳相符，經布袋分局聯繫陳家屬初認浮屍，無法明確指認。而嘉義檢警會同法醫20日解剖，陳家屬仍無法明確指認，經採擷浮屍指紋、DNA檢體、陳的母親及姊姊DNA檢體，已送請刑事警察局親子比對鑑驗。