33歲男硬是要買半票 詐台鐵8塊錢吃上詐欺官司

江姓男子為貪圖台鐵全票、半票間的價差，從中壢站搭到楊梅站不依規定買16元的全票，反而只花8元買半票，出站被抓包還和站務人員起衝突，鐵警以江詐得全票、半票間價差8元的不法利益將他送辦；訊時江男堅決否認，檢方偵結依詐欺罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，江男（33歲）明知非兒童、年滿65歲以上老人及領有身心障礙證明的身分，不得使用半價車票，以享有搭乘台鐵兒童票、敬老票或愛心票的半價優惠。

江今年4月14日下午3點多，在台鐵中壢站自動售票機以8塊錢購買1張到楊梅站的區間車「半票」，而沒有依規定購買16元的全票，直到列車停靠楊梅站時，站務人員發現江持半票，要求他出示相關證明。

未料江拒絕還在現場大聲叫囂，和站務人員起了衝突，經台鐵通知鐵路警察到場，以江男用半價方式消費貪圖全票、半票間價差，詐得減免給付全額票款的不法利益8元，依詐欺罪嫌將他送辦。