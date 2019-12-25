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台南永康工廠火勢猛 濃煙冒出灌救中

2019-12-25 11:23聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區富強路二段一間工廠今天上午傳出火警，火勢猛烈濃煙持續竄出，台南市政府消防局已經調派至少13輛水庫車馳往灌救，迄未發現人員受困，起火原因與財物損失仍待釐清。

消防局是在上午10點半接到報案，指出永康區富強路二段398巷工廠冒出明火，同時更有陣陣濃煙，大灣消防隊員趕抵發現廠區是燃燒棧板已成火海，還延燒至部分廠房。

消防局立即增援永康、復興、鹽行、歸仁、安南、新市、新化、善化、安和等消防分隊共9輛水庫車投入。為安全起見，除立即通知台電人員斷電，也通報環保局人員到場評估是否需發送空汙警報，目前持續灌救中。

台南市永康區富強路二段一間工廠今天上午傳出火警，火勢猛烈濃煙持續竄出。圖／台南市...
台南市永康區富強路二段一間工廠今天上午傳出火警，火勢猛烈濃煙持續竄出。圖／台南市消防局提供
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