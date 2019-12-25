夾娃娃店內中國大陸偽幣換真幣 台南警方苦追2月偵破

今年10月間，台南市轄區有2、3間夾娃娃店的兌幣機內有發現50元假銅板，經送中央造幣廠鑑定為偽幣，台南警方歷經2個月，昨天循線在台南市逮捕謝姓女子，在轎車上內查獲95枚50元偽幣，她表示，是先生交給她的，偽幣是先生從大陸取回的。對謝女說法，將再傳喚謝女先生到案說明。

警方調查，謝女的偽幣來自境外大陸地區，謝女的丈夫數度前往大陸地區取回偽幣300、400個，再交給她的。警方據報後，調閱監視器後，掌握謝女身分，昨天循線查獲。然而，謝女的先生並未到案，警方將進一步傳喚他到案說明。

近期夾娃娃店熱潮，如雨後春筍般成立，而為方便民眾的遊玩，店內設置兌幣機台，以100元紙鈔或50元硬幣來兌換10元硬幣。然而，嫌犯相中這點，將所持有50元偽幣投入兌幣機內兌換5枚10元硬幣，後經店家發現兌幣機內有數枚50元偽幣，便立即報警及送鑑定。

警二分局據報後成立專案小組調查，案經中央造幣廠鑑定為偽幣，追查2個月下，昨天循線逮捕涉案持有偽幣的40多歲謝姓女子，並在轎車內查獲95枚50元偽幣，警方將依詐欺罪、行使偽造貨幣罪移送台南地方檢察署偵辦。警方強調，持續調查偽幣來源，以免流入市面，妨礙金融秩序。