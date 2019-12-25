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越女疑遭勒斃！警方急尋丈夫 竟在出海口成了浮屍

疑爭吵丈夫勒斃妻子後尋短 遺體竟同天被發現

2019-12-25 08:04聯合報 記者謝進盛邵心杰／台南即時報導

再婚的越南籍阮女，本月15日出遊返家後失聯，19日晚警獲報前往發現半裸陳屍新營住處。失蹤的丈夫陳男同天深夜也在嘉義布袋外海被發現遺體。檢警相驗發現，阮頸部有勒痕，懷疑陳勒死妻子後再尋短，持續釐清中。

據知，37歲阮女10多年從越南遠嫁彰化，與前夫生有一男一女，約8年前因故離婚，從彰化帶著女兒搬至台南永康從事美容業，約2年前阮與小她一歲的陳男結婚，婚後在新營交流道附近一棟大樓租屋。

鄰居們說，夫妻倆因作息不定，為方便接送女兒都住在保母家，平日都靠電話聯繫，假日才能相聚。

檢警調查，阮女女兒本月16日起連打多通電話給阮女都無人接聽，後手機疑電力耗盡直接轉語音信箱，跟保母告知後驚覺有異，本月19日晚間保母帶著阮女兒前往新營住處，發現客廳開著燈，按門鈴卻都沒人回應趕忙報警。

派出所警員趕至找來鎖匠破門進入，發現阮女在主臥室倒地身亡，上半身赤裸，屍體發黑腫脹，已有濃厚惡臭味，檢視後屋內擺設完好，初步排除外人入侵。

警方急協尋阮女丈夫陳男，但手機失聯，當天深夜鄰近嘉義布袋警方在八掌溪出海口附近發現有具浮屍，因屍體泡水多日腫脹難辨，但檢警比對衣服，發現疑與大樓監視器錄下陳男生前所穿相似，且又在出海口前約5公里處的海堤發現陳的轎車，案情急轉直下。

阮女友人說，15日阮與多名姊妹淘出遊返家後不明原因疑與丈夫吵架，鄰居都有聽到。約16日凌晨陳外出後，阮就失聯了，懷疑當晚可能就遇害，且身上腿等處瘀青，是否與陳有關，都待一一釐清。

而案發後，檢警緊急通知阮女父母從越南來認屍，昨天上午到台南市立殯儀館，配合檢警解剖相驗，發現死者喉部軟骨骨折，明顯是受外力致死。

阮女父母昨相驗時，曾表達希望將女兒骨灰帶回越南，但阮家經濟狀況不佳，仍待外界協助。阮女的婆婆也到場致意，彼此神情悲傷無奈。

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夫妻倆當年的結婚照已成追憶，親友感慨不已。記者謝進盛／翻攝
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租屋處為一般社區公寓大樓。記者謝進盛／攝影
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