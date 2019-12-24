影／北海岸罕見送肉粽 抬樹枝引領前行敲鑼請生人迴避

新北市石門海邊今天有一場少見的送肉粽儀式，法師傍晚從富貴角公園停車場，一路抬著鋸下來的樹枝前行引領，走北部濱海公路，一路到達風箏公園海邊，約2公里多的距離，沿途敲鑼請生人迴避，不少民眾和商家聽到後，關起大門暫避，尊重往生者及送肉粽儀式。在海邊時，引燃金紙燒化，祈求平安。

「送肉粽」是彰化等中部沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，請法師或專業人士；將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，「送肉粽」沿途，各家戶都會緊閉門窗或足不出戶，宮廟也會分送符咒讓民眾貼在門外，祈求平安，在北部少見。

北海岸今天就有一場送肉粽儀式，相當罕見，法師從上午起就開始祭祀、普度等相關儀式，傍晚進行送肉粽儀式，特別剪下上吊者的樹枝等物，引領往生者魂魄一路前行。