「啊」一聲！ 岡山警突昏厥倒地一度沒心跳 CPR搶回一命

高雄岡山分局秘書室涂姓警員今天上午8時許猛然身體不適，在收發室時突然喊一聲「啊」後倒地，辦公室內其他人員發現異狀，連忙上前攙扶。涂員一度失去呼吸心跳，局內同仁當機立斷施行心肺復甦術急救，再由消防救護人員接手，送抵秀傳醫院搶救，幸好救回一命，目前還在加護病房觀察中。

49歲涂姓警員在岡山分局服務多年，今天上午一如往常在局內收發室辦公，卻喊一聲「啊」後癱軟，收發室內1名女同仁目睹，趕緊上前攙扶他緩緩倒下，並呼叫其他員警「快叫救護車」；當時人在分局二樓的秘書室主任李敦文聽聞消息，直奔收發處了解情況。在消防救護人員到達前，涂員一度沒有心跳，幸好有警員搶在黃金救援時間內對涂施行心肺復甦術，再由救護人員接手。

「還好有救回來」，經醫院急救，涂員恢復生命跡象，目前還在加護病房觀察，分局同仁都稍稍鬆一口氣。據了解，涂姓警員有菸癮，也有心血管疾病，又疑似沒有好好按時吃藥，今天身體突然出狀況，岡山分局長楊川也趕到醫院關心，並表示會全力協助家屬後續治療事宜。