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台東一男子疑遭挖土機壓住明顯死亡 警方調查事故原因

2019-12-24 19:41聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東縣大武鄉大鳥村大鳥國小後方今天晚上7點10分傳出1名男子不明原因遭挖土機壓住，台東縣消防局指揮中心派遣達仁91、11、71車救援，晚間7點26分回報男子已明顯死亡，目前警方正調查事故原因。

台東事故

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