借2千萬閃人 銀行經理牽線反被討債恐嚇讓他雞犬不寧

董姓銀行經理介紹謝姓男子間接向許男借2千萬，謝後來沒還錢。許指董拿了30萬元佣金，委託溫男出面催討。溫邀蘇男、徐男向董討債，董稱只是介紹人，沒做擔保，溫等人涉嫌痛毆董男。警方接獲報案後，拘提許等4人到案送辦。檢方偵結，許罪證不足不起訴，溫等3人被依恐嚇、傷害罪嫌起訴。

檢警調查，新北市一家銀行分行的董姓經理去年8月介紹謝男認識曹男，謝再經曹介紹，向許男借了2千萬元。謝事後未還款且避不見面，許男委託溫男協助催討債款。

溫男去年12月12日邀蘇、徐一起到銀行找董，溫對董說「在這邊說還是去外面說？這裡說你會不好看」。4人接著到一家連鎖咖啡店談判，溫恫嚇董，人是你介紹認識的，「不開出金額，要讓你全家雞犬不寧。」

董回說，他只是介紹人，沒有做擔保人，無法幫助謝男還錢，結果遭溫等3人徒手及持咖啡店桌椅攻擊，造成左前臂和頭頸部挫傷。

溫等人後來隨董回到銀行，並在1樓大廳等待。董回到銀行後報警，溫等人在員警抵達前即離開。警方蒐證後，今年3月13日持拘票逮捕許、溫、蘇、徐，偵詢後移送基隆地檢署偵辦。

許供稱，董介紹他認識謝男，拿了30萬元佣金，才會委託溫協助處理債務問題，沒料到會發生衝突。他沒有教唆溫去教訓對方，對溫等人是否暴力討債也不知情。