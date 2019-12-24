貢寮漁船擱淺 船長手腳割傷帶5船員脫困上岸

新北市貢寮區澳底漁港造船廠旁，今天下午有一漁船觸礁、船身傾斜，距離岸邊大約100公尺處。搜救人員到達現場時，船上6名船員均已自行上岸，船長手腳遭礁岩割傷送澳底保健站，人員均無大礙。

新北消防局指出，貢寮澳底漁船擱淺，船隻已部分傾斜卡住礁石，經評估無法拖離，船主將自行請廠商，於退潮後利用怪手現地解體，漂流物部分將由環保局清潔隊處理。