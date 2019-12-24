北海岸石門海邊今天傍晚送肉粽 生人迴避

新北市石門海邊今天有一場少見的送肉粽儀式，法師從上午起就開始祭祀、普度等相關儀式，傍晚進行送肉粽儀式，特別剪下上吊者的樹枝等物，引領往生者魂魄一路送行，沿途約有3公里的路程到風箏公園附近海邊燒化。祭儀人員提醒附近民眾迴避，商家最好也把大門緊閉。附近居民說，這種送肉粽儀式在北海岸十分少見，商家得知訊息後把鐵門關閉，尊重往生者。

富貴角公園附近居民說，儀式今天上午8點多就開始，有各種的水果、餅乾等祭品，和一般普度的祭品類似，但另外有殺雞、殺鴨，下午則進行普度等儀式，下午4點開始進行送肉粽祭儀，約在5、6點會走到海邊進行。據祭儀人士指出，傍晚送行的路線是經富貴角公園停車場、楓林路、北部濱海公路、風箏公園、海邊等地，最後在海邊火化，呼籲民眾不要拍照，也不要半途加入觀看，盡量迴避。

據居民指出，石門附近最近有上吊案件，今天的儀式是請外地的法師來進行，特別剪掉上吊的樹枝等物送到海邊燒化，白天先進行各項的祭儀，法師希望外人不要靠近影響儀式的進行，下午送肉粽的過程，也請沿途的民眾及商家最好緊閉大門，尊重往生者及儀式，全部的路程約2到3公里。