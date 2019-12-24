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離家只剩5分鐘 婦人騎機車等紅燈遭轎車失控撞上命危

2019-12-24 16:51聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

昨天下午5點多，一名28歲徐姓男子駕駛銀色轎車，行經彰化縣埔鹽鄉中山路與員鹿路路口，疑似車速過快先失控撞擊路旁水泥護欄，隨後又撞上前方正在停等紅燈的機車和黑色轎車，54歲機車騎士王姓婦人被撞飛，整個人飛過前方黑色轎車後重擊地面，腦部、腹腔嚴重出血，當場失去呼吸心跳，雖然經過急救後恢復，但目前仍未脫離險境。

從該路口監視器畫面中可見，昨天下午徐男駕駛銀色轎車沿中山路高速由東往西行駛，過彎時並未減速，以高速撞上水泥護欄後再追撞前方機車駕駛和轎車，王姓婦女被撞飛至少10公尺，連安全帽都掉落後才墜落地面，目擊者表示地上都是血，救護人員到場時以CPR搶救，緊急送到彰化醫院急救後恢復呼吸心跳。

彰化醫院神經外科醫師張昕煥表示，王姓婦女傷勢嚴重，頭部和腹腔出血，為了降低腦壓和清除血塊，立刻進行開腦手術，雖然王姓婦女已經有呼吸心跳，但是因受創太嚴重，性命垂危。

據了解，王姓婦女和先生育有一子一女，兒子在台北市任警職，女兒是護理師，家庭相當和睦，昨天王姓婦女下班後要回家，出事地點離家僅剩5分鐘。家屬指出，徐姓男子車速相當快，完全沒有剎車就從後方追撞，家屬到達現場發現王姓婦女的機車遭撞擊後整個變形黏在肇事轎車上，可見撞擊力道之大，出事路段是彎路，徐姓男子居然開那麼快，讓家屬難以接受。

徐姓男子駕駛銀色轎車衝撞停等紅燈的機車和轎車，機車整個被撞爛黏在轎車車頭，駕駛彈...
徐姓男子駕駛銀色轎車衝撞停等紅燈的機車和轎車，機車整個被撞爛黏在轎車車頭，駕駛彈飛數公尺墜地，重傷仍有生命危險。記者凌筠婷／翻攝
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機車騎士手術

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