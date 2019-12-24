離家只剩5分鐘 婦人騎機車等紅燈遭轎車失控撞上命危

昨天下午5點多，一名28歲徐姓男子駕駛銀色轎車，行經彰化縣埔鹽鄉中山路與員鹿路路口，疑似車速過快先失控撞擊路旁水泥護欄，隨後又撞上前方正在停等紅燈的機車和黑色轎車，54歲機車騎士王姓婦人被撞飛，整個人飛過前方黑色轎車後重擊地面，腦部、腹腔嚴重出血，當場失去呼吸心跳，雖然經過急救後恢復，但目前仍未脫離險境。

從該路口監視器畫面中可見，昨天下午徐男駕駛銀色轎車沿中山路高速由東往西行駛，過彎時並未減速，以高速撞上水泥護欄後再追撞前方機車駕駛和轎車，王姓婦女被撞飛至少10公尺，連安全帽都掉落後才墜落地面，目擊者表示地上都是血，救護人員到場時以CPR搶救，緊急送到彰化醫院急救後恢復呼吸心跳。

彰化醫院神經外科醫師張昕煥表示，王姓婦女傷勢嚴重，頭部和腹腔出血，為了降低腦壓和清除血塊，立刻進行開腦手術，雖然王姓婦女已經有呼吸心跳，但是因受創太嚴重，性命垂危。