倉庫火災北市消防員救災受傷 消防署長到院探視

北市松江路一棟住商混合大樓的倉庫今天凌晨發生火警，造成10名消防員受傷送醫，其中1人留院觀察；消防署長陳文龍偕同台北市消防局長吳俊鴻於上午到馬偕醫院探視慰問。

北市消今天凌晨1時25分獲報，指北市松江路一棟鄰近光華商場的15層樓住商混合大樓發生火警，立即派出53車、135人馳援，共救出9人、疏散17人，火勢延燒約4小時，且伴隨閃燃情形，造成10名消防員受傷送醫。

其中，有3人輕微嗆傷，1人腳部扭傷，6人受到輕微灼傷，僅1人留院觀察、意識清醒無大礙，其餘已陸續出院。

消防署下午也在臉書發文表示，火災起點為一間鋰電池倉庫，現場是一棟地上15層、地下5層的住商混合大樓，搶救火災過程中也造成10名奮勇救災的消防員受傷送醫，其中隊員郁承儒的臉部有5%的二度燒燙傷，經送台北馬偕醫院加護病房住院治療中，其餘傷者送醫治療後已返隊休養。

消防署說，內政部長徐國勇在第一時間接獲消息，就立即指示陳文龍等人於上午11時至馬偕醫院慰問郁承儒。

同時，陳文龍也轉達徐國勇對醫療及救災安全狀況的關心，並祝福郁承儒早日康復，允諾內政部、消防署及北市消都將持續關心其後續治療過程，和給予照護支持及協助。