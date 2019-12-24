黑人朋友夜半迷失三重受助 大讚台灣女警可愛聰明

來自非洲的外國朋友Sakhile，日前到新北市三重區訪友，離開時卻迷了路，偏偏手機遺留朋友家，半夜三更在街頭徬徨無助，幸好遇到警察主動協助，輕輕鬆鬆便用定位APP幫他找到回家的路。Sakhile不禁稱讚：台灣的女警可愛又聰明！

三重區永福街是1條舊社區U型道路，外地人極易迷路，更何況是來自非洲的外國朋友。三重警分局永福派出所警員馮筠雯、李余穎育，日前於凌晨2時許，在永福街某超商外發現Sakhile神情緊張、面露不安，便主動上前關心。

Sakhile說他剛來台灣不久，當天到三重訪友，開心在家裡喝了一些酒，深夜告別朋友準備返回住處，孰料突然發現街景幾乎一模一樣，頓時難分東南西北，確定迷路了，要命的是，赫然察覺手機遺留在朋友家裡。

警員馮筠雯今年6月才剛協助2名大陸自由行旅客，找回遺失在公車上的手機，似乎和外國朋友特別有緣。她說，用簡單英語並比手畫腳與Sakhile溝通後，得知對方恰巧和自己一樣都使用iPhone，便透過手機內建的APP「尋找我的iPhone」，登入相關資訊，很快便成功定位Sakhile的手機位置，順利協助找到他的朋友住處。