中市太平坪林森林公園 一名70歲男子溺水

相關新聞
影／有驚無險！貨車側翻...瓦斯鋼瓶散落 國1南下塞爆2019-12-24 12:37
台中木工廠火警悶燒 國道行車驚見黑煙竄天際2019-12-24 12:13
為抓姦到小三社區租屋 徵信業者偷裝追蹤器遭判刑2019-12-24 12:57
詐騙集團以投資由行騙 老翁：差點不知道怎麼過年2019-12-24 12:37
減少事故！新埔熱心民捐爆閃警示燈 裝設10易肇事路口2019-12-24 12:36
粗心媽鑰匙忘車內 男嬰遭反鎖臉脹紅警破窗救出2019-12-24 12:13
U值媒／醫師藉韓國瑜抱女嬰「衛教」，符合醫療倫理嗎？2019-12-24 11:28
開車停等嚇一跳 百歲人瑞扳車門想搭便車2019-12-24 11:15
牧師車底修車 千斤頂鬆脫遭壓傷2019-12-24 11:13
小心一氧化碳中毒 天氣再冷也要為生命留一扇窗2019-12-24 11:06
影／台東建築工人墜樓 縣府：違反職安可罰2至100萬元2019-12-24 10:59
北市鋰電池倉庫大火9消防員送醫 專家：更毒更烈易閃燃2019-12-24 10:58
囂張男當警察面打女友 還推倒所長撞傷頭、罵髒話2019-12-24 10:47
載瓦斯貨車失控側翻 國1南下鼎金段塞爆！2019-12-24 10:40
影／司機倒車撞熟女的愛車 犯後笑著離開她氣炸2019-12-24 10:39
影／北市鋰電池倉庫大火 2次閃燃9名消防員送醫2019-12-24 10:05
清水警察助失智老翁返家 發現竟是同事的外公2019-12-24 09:22
北市鋰電池倉庫暗夜大火還傳爆炸 更有消防員灼傷送醫2019-12-24 05:06
年邁阿公獨養2孫女 餐餐吞青菜2019-12-24 00:15
影／追撞工程車年輕駕駛成焦屍 警方疑未留意前方肇事2019-12-23 23:42
中山高車禍南二高晚間又施工 用路人轉來轉去怨聲四起2019-12-23 22:46
中山高小貨車追撞國道施工車輛起火 駕駛卡車上燒死2019-12-23 22:20
小貨車撞進歷史建築大山車站 稱「頭暈」抽血確認酒駕2019-12-23 19:32
娃娃車與小客貨車路口擦撞 2孩童撕裂傷、牙撞傷2019-12-23 19:09
彰化娃娃車遭追撞 8孩童送醫檢查救治2019-12-23 17:54
小貨車撞進歷史建築大山車站 巡查團隊急啟動了解損失2019-12-23 17:29
影／梧棲漁港女子落海 海巡人員跳海救人送醫2019-12-23 17:06
沒聽到鳴笛聲 救護車被撞翻覆2019-12-23 16:57
影／台東市下午發生工安事件 1建築工人墜樓重傷2019-12-23 16:41
國三女遭撞重傷經濟困窘求助 各界愛心湧入家屬致謝2019-12-23 16:35
高雄大順二路 雨豆樹壓倒曳引車司機2019-12-23 15:16
U值媒／長照2.0的預算怎麼花？究竟合不合理？2019-12-23 14:25
影／輕熟女酒駕載全家自撞電桿 2人受傷送醫2019-12-23 12:27
高雄上午死亡車禍 大貨車輾死老婦2019-12-23 12:21
疑精神不濟 23歲男子駕駛小貨車撞電線桿2019-12-23 11:57
影／名牙醫愛上海七妹搞不倫 幫繳千萬房產還被恐嚇2019-12-23 11:48
林口建築工地意外 挖土機駕駛送醫不治2019-12-23 11:38
17歲少年偷騎機車雙載出車禍 60歲騎士插管搶救中2019-12-23 11:21
U值媒／為何我們以為很瞭解政治人物？為何我們總是選錯人？2019-12-23 11:09
熱門文章
有教化可能性！竹東少女性侵再焚屍 主嫌躲過死刑2019-12-24 10:13
日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 眼尖網友猜：高雄的她？2019-12-24 09:59
影／台東市下午發生工安事件 1建築工人墜樓重傷2019-12-23 16:41
北市鋰電池倉庫暗夜大火還傳爆炸 更有消防員灼傷送醫2019-12-24 05:06
又見共諜！大陸「總政」在台發展組織新方針曝光2019-12-23 15:43
怨抽成太高無法負荷 早餐店一張公告惹毛外送員2019-12-24 10:21
小貨車撞進歷史建築大山車站 巡查團隊急啟動了解損失2019-12-23 17:29
客狂夾鹹酥雞店員問「三支竹籤夠嗎」 她回完瞬間後悔2019-12-23 13:25
影／超級大山老鼠！盜伐50噸林木客製化還接單宅配2019-12-24 11:40
中山高小貨車追撞國道施工車輛起火 駕駛卡車上燒死2019-12-23 22:20
中山高車禍南二高晚間又施工 用路人轉來轉去怨聲四起2019-12-23 22:46
伴娘包1600嫌太少 新娘「嗆8字」她怒吼：當我欠你嗎？2019-12-23 15:36
星巴克店員貼心藏驚喜 哥哥「加工幾筆」毀一切2019-12-23 17:27
臨停73天車費22K車主秒崩潰 網友目睹嘆要繳到何時？2019-12-23 15:07
F奶「工地女神」曖昧前所長？ 周刊王遭求償50萬元2019-12-23 16:44
小貨車撞進歷史建築大山車站 稱「頭暈」抽血確認酒駕2019-12-23 19:32
他交換禮物送「電扇」被嫌 一拆包裝網笑：騙很大2019-12-23 21:37
女會員拉筋手臂受傷提告 健身教練疏失被起訴2019-12-23 16:18
陳幸妤挨告植牙處理不周 病患門牙牙套掉落怒提告2019-12-23 16:10
彰化娃娃車遭追撞 8孩童送醫檢查救治2019-12-23 17:54
不滿1歲兒被打 外籍男回敬一巴掌再說抱歉2019-12-23 16:34
影／北市鋰電池倉庫大火 2次閃燃9名消防員送醫2019-12-24 10:05
不滿媳婦與兒離婚 祖母竟逼孫女罵母親髒話2019-12-24 01:51
情同家人！絕世好外傭花數萬元買「名牌包+手表」贈僱主2019-12-23 18:30
選前斬境外資金 高雄破3案地下匯兌近30億2019-12-23 18:13
消費「嬰兒」黑韓國瑜？韓辦告三立副總違反選罷法2019-12-24 11:35
年邁阿公獨養2孫女 餐餐吞青菜2019-12-24 00:15
十八王公海岸出現女屍 警方初步排除他殺2019-12-23 17:03
影／追撞工程車年輕駕駛成焦屍 警方疑未留意前方肇事2019-12-23 23:42
9考生未過律師考試400分門檻提告 黃國昌：考選部顢頇2019-12-24 10:45
剛換新水表用水竟飆到2671度 法官判用戶免繳2萬多水費2019-12-24 09:20
高雄大順二路 雨豆樹壓倒曳引車司機2019-12-23 15:16
韓國瑜舅子說「吃毒無罪」 法務部：勿傳不實消息2019-12-24 12:17
運毒懷疑私吞安家費 黑幫動私刑斷手筋潑酸2019-12-23 16:56
北市鋰電池倉庫大火9消防員送醫 專家：更毒更烈易閃燃2019-12-24 10:58
福大材料循環假交易美化財報 董事長違反證交法遭起訴2019-12-24 11:05
私吞安家費？ 運毒牽線人遭潑酸斷手腳筋2019-12-24 00:12
娃娃機台主遭擄被打死 3嫌羈押禁見2019-12-23 17:23
貨車衝進大山車站 駕駛受困恢復意識2019-12-23 17:21
同業口角 娃娃機台主遭爆打丟命2019-12-24 00:07
留言