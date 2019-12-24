中市太平坪林森林公園 一名70歲男子溺水

台中市太平區國軍台中總醫院對面的坪林森林公園中午發現一名70歲男子溺水，消防人員趕往救起起已無呼吸心跳，已送往醫院急救。

坪林森林公園是台中市近年開闢的大型公園，曾是國軍的坪林營區，區內花草扶疏，以往還不曾發生溺水事件。至於這名男性是尋短或是意外，警方著手調查中。