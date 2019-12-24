為抓姦到小三社區租屋 徵信業者偷裝追蹤器遭判刑

桃園施姓徵信社業者接受委託調查陳姓女子介入家庭案，他為取得證據事前到陳住的社區租屋，趁對方出門溜進屋內，在她冷氣機裝監視器、車子後輪裝追蹤器，但當晚陳回家見變電箱被開啟，向社區調監視器發現才曝光，法院審理後依竊錄非公開活動罪判處施有期徒刑5月。

檢警調查，施男為2間徵信社負責人，因黃姓女子懷疑先生和陳姓小三有染委託施調查蒐證，施2017年8月先到陳女住的社區不同棟樓租屋，觀察近1個後趁陳出門，9月7日偷偷潛入她家在冷氣機內裝了2台監視器，又在陳女車子右後輪輪圈裝1台追蹤器。

結果陳女當晚回家，發現屋內的變電箱遭人開啟，心生懷疑調閱社區監視器畫面才發現遭人入侵；審理時，施坦承有進入陳住的樓層，辯稱是要「看看有無投資機會」，他沒鑰匙進陳的家，也未裝設追蹤器。

法院查，施當時在警方詢問時，表示搭電梯到陳所住樓層只是「好奇走走」；房東也說，施事前來租屋要求帶他四處走走，並指著陳女住的那棟問有無出租，他說沒有但施仍一直在中庭望著那棟看，且每天下午施都會帶人、帶梯子來，還想說租屋為何要帶梯子，覺得他怪怪的

陳女也證稱，當晚10點多下班回家，發現變電箱被打開，就先去主委那調監視器發現疑似施所為，隔天施也在社區大門口向她說自己是徵信社業者，坦承侵入她家裝監視器是為了抓姦，下午還隨她進房拆下冷氣機內的2台監視器，並對她連說了3次「開車小心點」，她請車行檢查就發現追蹤器。

法院審酌，施從事徵信工作，不思合法途徑執行業務，無故侵入陳女家，並在她車後輪裝追蹤器侵害住宅安寧與隱私，依竊錄非公開活動罪，判處施有期徒刑5月，得易科罰金。