詐騙集團以投資由行騙 老翁：差點不知道怎麼過年

年關將至，詐騙集團用各種方法行騙，不管是以交友，還是投資為由，都有不少人上當。家住觀音區蔡姓老翁，疑似在通訊軟體LINE上結識一名女性網友，對方以投資為由要求老翁匯款，老翁信以為真欲轉帳3萬3千元現金，前往渣打銀行新屋分行準備匯款，所幸遭機警的銀行行員發現異狀，立即通報楊梅警方。

老翁當時前往渣打銀行新屋分行準備匯款，由於不熟悉匯款手續，詢問銀行行員如何操作轉帳，行員無意間發現老翁手機裡與歹徒的對話內容，驚覺有異狀，立即向警方通報。

楊梅警方到場後，看到這名白髮蒼蒼的老翁，已經填好轉帳單據，站在櫃台前向銀行行員詢問要如何操作轉帳，警員展現積極耐心向老翁細心求證，老翁才慌張表示，透過通訊軟體結識網友，對方請他投資販賣皮包，要求先轉帳3萬3千元給公司。

最後老翁在警員解釋下，知道自已被詐騙，生氣地撕掉轉帳單據，感謝警方及新屋分行渣打銀行行員共同阻止他轉帳，要不然下個月不知道怎麼過年。

楊梅分局長林信雄表示，對於防止詐騙絕無假期，盡心盡力於各項犯罪預防，使民眾能放心過好年，再次呼籲民眾如有接到類似狀況，務必小心求證、冷靜處理，立即向反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理。