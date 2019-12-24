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減少事故！新埔熱心民捐爆閃警示燈 裝設10易肇事路口

2019-12-24 12:36聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新埔分局照門派出所轄區交通事故從今年1月起，約有79件，其中以新龍路25件及115線23件居事故數一半以上，這兩條是在地民眾的交通要道，為改善易肇事路口，所長林賢南勤力奔走，與在地民眾多次討論降低事故的方法，民眾劉德發捐贈10具太陽能LED爆閃警示燈，增加夜間照明度，也提醒駕駛人開車行經路口時，警示減速並注意禮讓。

警方指出，轄區發生交通事故自108年1月起至迄今共79件，尤其以新龍路25件及115線23件居事故數一半以上；新龍路係新埔鎮往來龍潭區必經之路，另115線則為新埔鎮與楊梅區交通要道。尤其以新龍路夜間照明不足，易造成駕駛視差，若駕駛人車速過快，疏於注意或禮讓路口其他車輛先行，遇有擦撞就會造成嚴重傷亡。

根據統計，道路事故主要肇因為駕駛人缺乏警覺性，未注意車前狀況造成，且大部分肇事當事人均有地緣關係，一般民眾都以為，鄉間產業道路較沒有警察巡邏，因此行車速度就會比較快，又因駕駛人常未戴安全帽，以致常導致嚴重車禍發生。

新埔分局照門派出所除加強巡邏取締，而且是針對易肇事路段及易發生車禍的路口，作定點之盤查及對可疑之車輛進行盤檢，以防範車禍發生。

除上述警察主動性勤務作為外，所長林賢南經常與地方鄰、里長或地方熱心人士討論如何降低事故發生的有有效方法等，其中談及增加新龍路夜間照明度為其首要，此議題獲得民眾劉德發先生的率先發起「照亮新龍路、安全回到家」的義舉，「政府資源有限、民力無窮」，捐贈10具太陽能LED爆閃警示燈，並獲得台電新埔營業所范所長同意，在不影響台電電線桿正常運作下，懸掛其上，讓駕駛人開車行經路口時，警示減速並注意禮讓，避免在郊區或產業道路上，因車速過快或疏忽而發生意外事故。

在義警小隊長邱文茂、隊員楊志琳及民防小隊長朱煥文共同協助下，所長林賢南及警員譚光佑於新龍路易肇事路段10處電桿裝設太陽能LED爆閃警示燈完畢，並於夜間實地查看裝設效果，行經車輛果真因警示而減速慢行。

民眾劉德發捐贈10具太陽能LED爆閃警示燈，增加夜間照明度，也提醒駕駛人開車行經...
民眾劉德發捐贈10具太陽能LED爆閃警示燈，增加夜間照明度，也提醒駕駛人開車行經路口時，警示減速並注意禮讓。記者郭政芬／翻攝
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車禍警察

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