牧師車底修車 千斤頂鬆脫遭壓傷

基督長老教會富里教會王姓牧師日前檢修車輛時，疑因千斤頂鬆脫，在車底修車的王牧師閃避不及遭壓傷，一旁民眾發現合力抬起汽車，由警消送醫後幸無生命危險。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，竹田派出所副所長田新光、警員邱皇儒執行取締違規勤務時，巡經基督長老教會富里教會附近，發現路旁有民眾著急朝巡邏車揮手要求協助。

兩人下車了解，原來是教會王姓牧師自行在教會前廣場修理教會車輛，利用千斤頂將汽車支撐起來，拆下一個輪胎，人在車底修車。不知何故千斤頂滑落，王牧師閃避不及遭車輛壓住。經呼救一旁民眾趕緊合力抬起汽車，將人拉出來。

雖然眾人很快救出王牧師，但當下他仍因胸口疼痛而無法起身，仰躺在廣場水泥地上。田新光查看傷者無立即危險，且意識清楚，不過遭重物壓傷不宜任意移動，且現場圍觀民眾多，因而在場協助維持秩序，以利救護人員到場順利救護，並協助通知家屬。

玉里警分局長呂育騰提醒，在車輛下方工作時，須確保汽車支承可靠，隨車千斤頂和移動式舉升機器，使用前要檢查有無損壞，確保完好才可使用；使用隨車千斤頂僅是支撐常規更換輪胎或者檢查懸吊系統，不能代替舉升機進行大幅度的維修工作，確保安全。