小心一氧化碳中毒 天氣再冷也要為生命留一扇窗

在寒冷的冬天裡，泡個熱水澡放鬆身心是最棒的選擇，但熱水器的安裝位置不當更可能潛藏危機。台南市消防局今天說，常見四大熱水器錯誤安裝情境，包括裝在加裝窗戶陽台、室內樓梯間、廚房和廁所；三大保命對策為遷移或更換至屋外，更換強制排氣熱水器或是更換電熱水器、太陽能熱水器。

根據內政部統計，在102年至108年間，全國共發生260起一氧化碳中毒事件，造成49人死亡，48人受傷，87.5%是因為屋外式熱水器，安裝在室內或加蓋的陽台等通風不良的地方導致。

為提醒冬天到來，民眾不可輕忽隱形殺手一氧化碳的潛在危險，台南市消防局今天在消防局7樓禮堂辦理「防範一氧化碳宣導記者會暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業座談會」，由大灣婦女消防宣導隊表演生動活潑話劇 「白雪公主的危機與聖誕老公公的禮物」，教導民眾如何防範一氧化碳中毒。