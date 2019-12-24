北市鋰電池倉庫大火9消防員送醫 專家：更毒更烈易閃燃

北市中山區松江路上一處鋰電池倉庫，今天凌晨火警，消防員耗費5小時撲滅火勢，且有9員遭嗆傷及灼傷。消防局指出，鋰電池火警要花更長時間及大量灌水，這次是因電池太多，溫度瞬間飆高閃燃，造成受傷。有專家說，鋰電池燃燒溫度極高，泄漏的電解液還會助長火勢，產生毒氣，比一般燃燒物更危險。

消防局表示，以往針對鋰電池、電動車等火警，都是用大量水灌救，因電池是多種原料聚合物，裡面夾雜許多元素，特別容易復燃，所以搶救標準是大量、長時間灌水，且須持續，若未持續就會復燃。

消防局指出，鋰電池分解出的可燃性物質，會導致瞬間著火，消防員帶一般面具就可防範，這次消防員會受傷，是因鋰電池數量太多，瞬間火勢太猛烈。

專家說，鋰電池著火時，須大量灌水，因電池若達到足夠溫度，會泄漏電解液，此時變成易燃品，就需要大量水冷卻電池，消防員可以安全使用水作為滅火劑，並無觸電危險。

專家表示，鋰電池遇火很容易熱分解，產生大量毒煙，其燃燒溫度介於800至1300度，一般被沖咖啡、沖泡麵不到100度的熱水燙到，就很嚴重，一般火警溫度通常600至1200度，這次是因鋰電池量太多，瞬間溫度提高，消防員遭灼傷。