載瓦斯貨車失控側翻 國1南下鼎金段塞爆！

國道一號南下鼎金路段今天上午9時許，1輛載運瓦斯鋼瓶的小貨車行經361公里處時，疑似爆胎失控，追撞上前車後側翻。國道警察五大隊獲報趕抵處理，肇事小貨車司機所幸無大礙，但車禍事故造成國道嚴重車流回堵，一路塞到楠梓路段。

國道警察五大隊今上午9點26分獲報，國道一號南下361公里處有貨車翻覆事故，隨即派遣人車趕往處理。警方到場時，貨車司機已自行脫困，並無明顯外傷；初步了解，肇事小貨車疑似爆胎失控才會釀禍，詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。