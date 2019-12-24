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有教化可能性！性侵竹東少女再焚屍 主嫌躲過死刑

北京異象非關外星人...這證據顯示尖端武器劍指美國？

影／司機倒車撞熟女的愛車 犯後笑著離開她氣炸

2019-12-24 10:39聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓女子的轎車停在南區工學五街的住處附近，上月底吳女在住處三樓目擊一輛貨車在倒車時不慎，直接衝撞她的轎車車尾，吳女想在陽台叫住該名貨車司機，未料該名貨車司機在肇事後還滿臉笑容開車離開，讓她氣得七竅生煙，趕緊報警。台中市第三警分局通知涉案黃姓男子到案，黃辯稱「以為是貨物晃動，加上沒人理論就離開」，全案警詢後依違反道交條例告發。

台中市第三警分局交通分隊調查，上月26日上午10時許，接獲吳姓女子（38歲）報案，稱自己停放在南區工學五街住家附近的汽車遭撞，她證稱在住家三樓看到一輛藍色貨車正在倒車，該名駕駛沒有注意後方車輛距離，直接撞上她的轎車車尾，司機肇事後還邊開車邊笑著離開，讓她非常火大，但因叫不住司機，也來不及記車號，因而報警。

警方查出是黃姓男子（41歲）涉案，通知黃到案說明，黃辯稱，他在事故地點工作，在該處倒車時，有感覺到自己的車晃了一下，當下以為是車上的貨物在晃動，而當時有人走出來，也沒有跟他理論他撞到車子的事，因此自己認為沒有撞到。

警方調閱監視器，確認黃在事故地點前倒車時，沒有抓好距離，擦撞到吳女轎車左後側，黃雖有短暫停車，但沒有報警，也未留下聯絡方式就離開現場，警方認定黃違反道交條例規定，昨依法告發，函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市吳姓女子的轎車停在南區工學五街，上月底遭黃姓男子駕駛貨車倒車時撞上，黃的車...
台中市吳姓女子的轎車停在南區工學五街，上月底遭黃姓男子駕駛貨車倒車時撞上，黃的車尾有擦撞痕跡，黃肇事後逃逸。記者陳宏睿／翻攝
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台中市吳姓女子的轎車停在南區工學五街，上月底遭黃姓男子駕駛貨車倒車時撞上，吳女轎...
台中市吳姓女子的轎車停在南區工學五街，上月底遭黃姓男子駕駛貨車倒車時撞上，吳女轎車車尾受損，黃肇事後逃逸。記者陳宏睿／翻攝
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台中市吳姓女子的轎車停在南區工學五街，上月底遭黃姓男子駕駛貨車倒車時撞上，黃的車尾有擦撞痕跡，黃肇事後逃逸。記者陳宏睿／翻攝
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台中市事故

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