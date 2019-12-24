影／北市鋰電池倉庫大火 2次閃燃9名消防員送醫

台北市中山區松江路一棟住商混合大樓的3樓鋰電池倉庫，今天凌晨火警，由於倉庫放置500顆鋰電池，加上地形狹隘，增加搜救困難，火場甚至出現2次閃燃，造成9名消防員嗆傷、灼傷，大火燒了5小時終於撲滅，無人傷亡。

台北市消防局第三大隊長王證雄表示，今天凌晨1點25分獲報，台北市松江路3號火警，趕抵發現是3樓鋰電池倉庫起火，共出動41輛消防車、128名消防員，前往布水線、搭雲梯車射水灌救，由於倉庫鋰電池數量至少500顆，且地形屬於狹長型，非常狹隘，增加救災難度。

王證雄說，倉庫堆買貨架商品，一開始消防員進不去，裡面已經猛烈燃燒，產生高熱濃煙，好不容易進去，視線仍被濃煙遮蔽，還因溫度過高，現場2次閃燃，所幸將面對松江路窗口彈開，趕緊內部灌水，讓煙從窗口排出，能見度提高，同仁可以慢慢前進，再搭配雲梯車從窗口射水。

王證雄指出，第一時間發現無人受困，水線可以慢慢往前。最後有3位消防員嗆傷，6位消防員臉部灼傷，1位消防員腳扭傷；其中灼傷皆是2至3％的二度灼傷，在醫院上藥後離開，剩一位留院做預防性插管。

這場大火整整燒了5小時，王證雄說，鋰電池燃燒時間很久，需要大量水量灌救，初估燃燒面積60平方公尺，共救出24住戶；由於倉庫面積300平方公尺以下，不被消防法列管。