清水警察助失智老翁返家 發現竟是同事的外公

80多歲失智老翁在台中市梧棲街頭迷路徘徊，清水警分局安寧派出所員警安撫老翁，耐心詢問並利用電腦查出他住家，護送回家，員警和老翁聊天時，意外發現，他竟是同事的外公。

本月21日下午，台中市梧棲區許，向上、港埠路口，一名老翁徬徨無助的在路旁走，適巧在港埠路旁清潔隊員發現，擔心其安危，通知台中市清水警分局安寧所到場協助。

安寧所員警林國強、阮政皓，獲報後，立即到場，卓姓老翁獨自走在向上、港埠路路口，當時來往車流大，車速快，員警帶他到路旁安全處，發現卓姓老翁忘記地址，也忘記回家的路到底該麼走。

還好老翁還能說出自己姓名，利用M-POLICE的系統查詢，查出他住處後，將老翁安全送回家。

員警送老翁回家途中，提到自己也有孫子在當警察，員警問他孫子在哪個單位服務？老翁稱安寧派出所，員警續問該員警姓名，心想應該不會那麼巧，老翁說的員警，正是安寧所詹姓警員，巡邏員警得知後將老翁送回家，並聯絡詹姓同事到外公住處。

詹姓警員向同事道謝說，還好同事幫忙，不然外公一個人在大馬路上走相當危險，他沒和因外公同住，當下不知道自己的外公迷路街頭。

詹姓警員說，他執勤時也遇過失智老人且護送返家，没想到，這次是同事將自己外公安全送返家。