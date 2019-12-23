中山高車禍南二高晚間又施工 用路人轉來轉去怨聲四起

國道一號中山高台南路段晚間9點開始要在南下路段車道施工，不料一輛小貨車在大灣交流道附近追撞正在擺放警示標示的工程車，南下路段全面封閉。

許多南下國一駕駛人聽到車禍消息，提前改道自走國道八號安定交流道往西接國道3號新化交流道轉南二高往南，卻又碰到今晚這時候南二高台南往高雄中寮隧道也剛好封閉南下車道施工，被迫又要繞到台86線往東轉台南仁德南下，怨聲載道。