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中山高車禍南二高晚間又施工 用路人轉來轉去怨聲四起

2019-12-23 22:46聯合報 記者周宗禎／即時報導

國道一號中山高台南路段晚間9點開始要在南下路段車道施工，不料一輛小貨車在大灣交流道附近追撞正在擺放警示標示的工程車，南下路段全面封閉。

許多南下國一駕駛人聽到車禍消息，提前改道自走國道八號安定交流道往西接國道3號新化交流道轉南二高往南，卻又碰到今晚這時候南二高台南往高雄中寮隧道也剛好封閉南下車道施工，被迫又要繞到台86線往東轉台南仁德南下，怨聲載道。

高速公路局南區工程處表示，封閉道路施工警示車輛閃光非常明亮，不知為何小貨車駕駛沒有留意到。因中山高目前南下台南路段還在塞車，建議駕駛人提前改道平面道路，避開事故路段接仁德交流道繼續南下。

中山高小貨車追撞國道施工車輛起火，台南永康南下路段全面封閉。圖/台南市消防局提供
中山高小貨車追撞國道施工車輛起火，台南永康南下路段全面封閉。圖/台南市消防局提供
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中山高小貨車追撞國道施工車輛起火，台南永康南下路段全面封閉。圖/台南市消防局提供
中山高小貨車追撞國道施工車輛起火，台南永康南下路段全面封閉。圖/台南市消防局提供
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國道車道事故

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