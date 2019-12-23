中山高小貨車追撞國道施工車輛起火 駕駛卡車上燒死

中山高速公路發生貨車駕駛高速撞工程車的意外，駕駛逃生不及，活活燒死。圖/讀者提供 分享 facebook

一輛小貨車行駛國道一號中山高速公路，晚間9點18分在南下324公里處追撞施工廠商緩撞車，小貨車起火燃燒，火勢雖很快熄滅，但駕駛因卡在駕駛座無法逃離，消防員到場發現已明顯死亡；事故原因待警方調查。車禍造成南下路段全面封鎖，目前大灣到仁德間回堵近兩公里無法通行。

台南市消防局表示，接獲車禍通報小貨車起火，消防車約9點半到達，發現小貨車前方因撞擊衝力擠壓變形，駕駛座全面燃燒，駕駛受困變形車內無法救出，只能先滅火。

高速公路局南部交控中心指出，晚間9點25分獲報國1南下324公里有小貨車追撞施工廠商緩撞車，小貨車起火燃燒，事故車與救援車輛占據所有車道，封閉南下大灣到台南。

國道公路警察第四隊表示，遭小貨車追撞車輛屬「南市仁德特27號道路工程(東段)-穿越中山高箱涵改建工程（第5A1標）」工程車，事故發生原因員警調查中。 中山高小貨車追撞國道施工車輛起火，駕駛卡在車上燒死。圖/台南市消防局提供 分享 facebook 中山高小貨車追撞國道施工車輛起火，駕駛卡在車上燒死。圖/台南市消防局提供 分享 facebook 中山高小貨車追撞國道施工車輛起火，駕駛卡在車上燒死。圖/台南市消防局提供 分享 facebook 中山高速公路發生貨車駕駛高速撞工程車的意外，駕駛逃生不及，活活燒死。圖/讀者提供 分享 facebook

【中央社台南23日電】

一輛小貨車今晚行經國道1號南下324公里台南路段時，不明原因追撞施工廠商緩撞車後起火燃燒，消防人員趕到撲滅火勢後，發現小貨車駕駛座上一人已明顯死亡。

台南市政府消防局在晚間9時18分獲報，指稱在國道1號南下324公里處有車輛起火。消防人員在9時30分趕到現場，雖很快將火勢撲滅，但發現有一人卡在小貨車駕駛座，已明顯死亡。

國道警方初步調查，小貨車疑似追撞國道工程施工廠商車輛後方的緩撞車後，車頭受損嚴重並起火。當時現場有工程人員試圖以車用滅火器滅火，但無法控制火勢。

事故發生後一度占用所有車道，造成南下的大灣到台南交流道間路段無法通行，車流一度回堵約1公里，確切的事故原因及死者身分有待進一步釐清。