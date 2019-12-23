彰化娃娃車遭追撞 8孩童送醫檢查救治

彰化縣今（23日）發生一起娃娃車被車輛追撞的意外，車內有8名孩童送往二林基督教醫院救治。圖／取自Google Maps 分享 facebook

彰化縣大城鄉今天近5點多下課時間發生一起娃娃車被車輛追撞的意外，車內有8名孩童送往二林基督教醫院救治，其中3名孩童有人擦傷、牙指斷裂狀況，其餘6人沒有明顯外傷，但為安全起見，救護人員到場仍將孩童送往醫院，車上老師與娃娃車司機則無大礙。

據了解，一輛自用小客貨車突然下午追撞一輛二林私立幼兒園的娃娃車，娃娃車當時載著孩童開往大城方向準備送他們返家卻遭受事故，目前警方還在現場釐清肇事主因。