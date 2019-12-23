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十八王公海岸出現女屍 警方初步排除他殺

2019-12-23 17:03聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市石門區十八王公橋下有具女屍，今年被人發現時僅上半身穿著內衣，身上無證件。警方查閱失蹤人口系統，發現與通報失蹤的許姓女子特徵相似，經聯繫家屬指認無誤。死者身上無明顯外傷，警方初步排除他殺，已報請檢察官檢驗，釐清死因。

海巡署第2岸巡隊第1機動巡邏站中午接獲民眾報案，在十八王公橋下發現一具女性遺體，派員前往查看後，拉起封鎖線，並為死者覆蓋白布，通報警方接手處理。

新北市金山警分局查閱失蹤人口系統，發現死者與失蹤的基隆許姓女子特徵相似，聯繫家屬前來指認，確認死者為許女。

石門區十八王公橋下出現女屍，身上無明顯外傷，警方初步排除他殺，並報請檢察官檢驗，...
石門區十八王公橋下出現女屍，身上無明顯外傷，警方初步排除他殺，並報請檢察官檢驗，釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
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