沒聽到鳴笛聲 救護車被撞翻覆

彰化縣社頭鄉今天上午發生一起救護車遭撞意外，一輛載著病患要送往醫院救治的救護車，從南往北行經社頭鄉中山路一段與雙義路口，被一輛貨車攔腰撞上，救護車在路上轉了兩圈後翻覆，再滑進一家修車行，幸好車上眾人均無大礙。兩輛車上駕駛均無酒駕，貨車駕駛表示沒有聽到鳴笛聲，但詳細肇事原因和責任還須釐清。

根據路口監視器畫面，當時救護車載著病患和家屬從南往北行經社頭鄉中山路一段，經過雙義路口時是紅燈，救護車繞過前方車輛後繼續往前欲駛過路口，這時65歲蕭姓男子駕駛貨車從雙義路往東行，沒有看到救護車也通過路口，發現時已經來不及剎車而直接撞上，救護車被撞後轉了一圈又撞上路旁號誌燈桿，接著又反向再轉了一圈後翻覆。

警方表示救護車上除了司機之外還有隨車人員、病患、家屬共4人，但幸好都是輕傷，警方緊急再通報後調派兩輛救護車，將病患與受傷的人員送醫。警方說，救護車經過路口若是紅燈，仍須注意路口狀況，沒有絕對的豁免權，但這起事件的肇責還需再經過鑑定。