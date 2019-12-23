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影／台東市下午發生工安事件 1建築工人墜樓重傷

2019-12-23 16:41聯合報 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導

台東市區永福路上一處大廈新建工地，今天下午約4點，發生工人墜樓意外，碰的一聲巨響，驚動建築工地裡所有人，工地主任四處查看赫然發現一名工人從高處墜落在4樓鷹架上，渾身是血，緊急通報消防局，消防局出動救護隊、特種搜救隊人員前救援，約4點22分左右將人救出。

消防局表示，工人意識清楚，已送醫治療，至於工人墜樓原因，有待警方與工安調查人員了解。

台東市區永福路上一處大廈新建工地，今天下午4點多，發生工人墜樓意外。記者羅紹平／...
台東市區永福路上一處大廈新建工地，今天下午4點多，發生工人墜樓意外。記者羅紹平／攝影
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台東市區永福路上一處大廈新建工地，今天下午4點多，發生工人墜樓意外。記者羅紹平／...
台東市區永福路上一處大廈新建工地，今天下午4點多，發生工人墜樓意外。記者羅紹平／攝影
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台東市區永福路上一處大廈新建工地，今天下午4點多，發生工人墜樓意外。記者羅紹平／...
台東市區永福路上一處大廈新建工地，今天下午4點多，發生工人墜樓意外。記者羅紹平／攝影
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工安建築台東

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