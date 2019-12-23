國三女遭撞重傷經濟困窘求助 各界愛心湧入家屬致謝

彰化縣二林鎮原斗國中3年級莊姓女學生本月21日放假返校溫習功課，卻在校門口遭轎車撞倒送醫，導致她右鎖骨、右上臂和骨盆骨折，緊急送往醫院救治，但莊女家庭經濟弱勢，校方在意外發生後發動各界幫忙，希望能解燃眉之急，今天上班日學校接到各地詢問捐款帳戶的電話，各界關心不斷，莊母今表達感謝，期望大家把愛心傳給更多需要的人。

莊女發生意外後，學校接到許多民眾打電話到學校詢問女學生的狀況，在地慈善單位也親自前往關心，莊母下午透過原斗國中小學校長王心怡轉發聲明指出，「經各方協助，將我們的困境傳達給各界，台灣善的力量溫暖我們，感謝各方熱心幫助我們度過難關，感謝大家，我們珍惜社會資源，期望大家把愛心傳給更多需要的人。」婉拒接下來民眾的捐款。

王心怡說，莊女目前在彰基兒童加護病房觀察，昨天凌晨先做了上肢、鎖骨的手術，接下來要安排骨盆的開刀，學校過去就關注莊女家庭狀況，事發後老師也陪伴在莊母身邊，莊女成績中等但很懂事，明年就要參加會考考試，希望她能早日康復。