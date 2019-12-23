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國三女遭撞重傷經濟困窘求助 各界愛心湧入家屬致謝

2019-12-23 16:35聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣二林鎮原斗國中3年級莊姓女學生本月21日放假返校溫習功課，卻在校門口遭轎車撞倒送醫，導致她右鎖骨、右上臂和骨盆骨折，緊急送往醫院救治，但莊女家庭經濟弱勢，校方在意外發生後發動各界幫忙，希望能解燃眉之急，今天上班日學校接到各地詢問捐款帳戶的電話，各界關心不斷，莊母今表達感謝，期望大家把愛心傳給更多需要的人。

莊女發生意外後，學校接到許多民眾打電話到學校詢問女學生的狀況，在地慈善單位也親自前往關心，莊母下午透過原斗國中小學校長王心怡轉發聲明指出，「經各方協助，將我們的困境傳達給各界，台灣善的力量溫暖我們，感謝各方熱心幫助我們度過難關，感謝大家，我們珍惜社會資源，期望大家把愛心傳給更多需要的人。」婉拒接下來民眾的捐款。

王心怡說，莊女目前在彰基兒童加護病房觀察，昨天凌晨先做了上肢、鎖骨的手術，接下來要安排骨盆的開刀，學校過去就關注莊女家庭狀況，事發後老師也陪伴在莊母身邊，莊女成績中等但很懂事，明年就要參加會考考試，希望她能早日康復。

莊母今年9月才發生車禍，現在行動不便，這幾天還坐著輪椅到醫院照顧女兒，莊父收入不穩定，家裡共有4名子女還有需要照顧的植物人長輩，莊母在事發當下擔心他們需要先支付醫療費用，也沒有人力看護、沒有現金，肇事保險理賠是事後部分，不確定性高，校方才緊急聯繫家長會幫忙代墊部分醫療費用，也幫忙募款。

國三莊姓女學生上周六遭轎車撞傷，現在醫院救治中。記者林敬家／翻攝
國三莊姓女學生上周六遭轎車撞傷，現在醫院救治中。記者林敬家／翻攝
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國三莊姓女學生上周六遭轎車撞傷，現在醫院救治中。記者林敬家／翻攝
國三莊姓女學生上周六遭轎車撞傷，現在醫院救治中。記者林敬家／翻攝
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