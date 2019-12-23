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高雄上午死亡車禍 大貨車輾死老婦

2019-12-23 12:21聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市鳳山區鳳松路與建國路口，今天上午8點半時，發生一起大貨車撞上老婦的死亡車禍

據了解，8旬的曾姓老婦騎腳踏車沿著鳳松路向北騎乘時，遭同向要右轉建國路，由由林姓男子駕駛的大貨車輾過，當場死亡。曾婦腹部以下碎裂，家屬到場見狀泣不成聲。警方初步判斷，應是大貨車轉彎時，曾婦在視線死角，腳踏車與大貨車之間距離又近，才會不幸發生憾事。

高雄市鳳山區鳳松路與建國路口，今天上午8點半時，發生一起大貨車撞上老婦的死亡車禍...
高雄市鳳山區鳳松路與建國路口，今天上午8點半時，發生一起大貨車撞上老婦的死亡車禍。記者邱奕能／翻攝
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高雄市鳳山區鳳松路與建國路口，今天上午8點半時，發生一起大貨車撞上老婦的死亡車禍...
高雄市鳳山區鳳松路與建國路口，今天上午8點半時，發生一起大貨車撞上老婦的死亡車禍。記者邱奕能／翻攝
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車禍高雄市

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