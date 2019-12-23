警察執勤日常 入鏡「壢警情」新年月曆

農曆新年即將到來，中壢警分局有別坊間流行猛男美女月曆，特以「壢警情」溫馨主題，真實紀錄了一整年來，分局同仁在執行治安維護、交通順暢，以及提供民眾熱心服務上所留存的影像，來製作中壢警

分局109年新年月曆，一推出即深獲好評。

中壢警分局長劉印宮表示，這是中壢警分局第一次製作新年月曆，內容以紀錄同仁日常生活點滴來做為主題，「壢警情」中的「情」更是代表對於中壢鄉親們的一份情，也是對於警察工作的一份「情」，希

望藉此讓同仁回首即將過去的108年外，在明年也繼續堅守崗位。

壢警情月曆的12個主題，分別為警察新式制服、自強所落成啟用、國慶勤務圓滿成功、尋獲走失幼童、復古警察裝、長者指紋建檔、警消金牌在中壢、警大校長關懷實習生、交通秩序維護、最佳反賄選大使

─伊正、小小警察營及CSI鑑識英雄，呈現出中壢警分局同仁在108年，一年內的各項重要記事。

分局長劉印宮表示，製作月曆目的是肯定108年同仁們的辛勞，鼓勵未來109年，壢警同仁們更抱持高度工作熱情，繼續在中壢地區的治安、交通及為民服務上再創佳績。因應西洋耶誕節到來，應景在分局