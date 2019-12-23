林口建築工地意外 挖土機駕駛送醫不治

新北市林口區吉祥路某集合住宅新建工程，今天清晨9時許發生工安意外，1名54歲陳姓工人在地下3層操作挖土機開挖地基，疑因土質鬆動導致挖土機傾斜，陳男遭夾困在挖土機與H形鋼梁之間。

其他工人發現後緊急協助脫困，並報案由救護車送往林口長庚醫院，急救後仍不治身亡。警方已在現場拉起封鎖線採證，並通報新北市勞檢處前往調查。 林口某建築工地發生工安意外，陳姓工人操作挖土機開挖地基，遭夾困在挖土機與H形鋼梁之間。記者林昭彰／翻攝 分享 facebook 陳姓工人今在林口某建築工地操作挖土機開挖地基時困在挖土機與H形鋼梁之間，被救出時已無生命跡象。記者林昭彰／翻攝 分享 facebook