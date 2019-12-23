心儀女網友「送我點數就和你喝咖啡」 男子險成冤大頭

基隆市一名62歲男子在LINE與陌生「女子」互加好友，女子說，只要他到超商購買2千元遊戲點數給她，就願意與他見面喝咖啡。男子到超商邊傳訊，邊說要買點數。女店員覺得不尋常，詢問後認為他可能遇上詐騙集團。員警獲報到場向男子說明詐騙手法，他才「清醒」，沒掉入陷阱成了冤大頭。

基隆警四分局今天表示，大武崙派出所12月20日下午接獲通報，轄區一家便利商店有人疑似遇上詐騙集團，到店內要購買遊戲點數請求協助。

巡佐林志祥、警員陳立廷到達超商後，店員向兩人表示，因為看到這名男子使用行動電話，一邊傳訊一邊說要購買遊戲點數，覺得可能有狀況，善意詢問聽完描述，果然與網路交友詐騙手法雷同，才會通知警方。

據了解，男子在是LINE與貼有女生相片的陌生帳號互加好友，雙方多次交談，男子覺得和她很談得來，想跟她見面。女子對他說，如果購買2000元的遊戲點數給她，就願意與他相約外出喝咖啡。

員警對男子言，這是詐騙集團常用的手法，提醒男子只要買了一次點數，對方還會不斷要求加碼購買遊戲點數，最後「女子」根本不會露面，被騙的人後悔已來不及，也難以討回公道。男子聽完員警勸導，頓時清醒，警覺購買點數換見面是騙局。