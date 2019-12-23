親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

心儀女網友「送我點數就和你喝咖啡」 男子險成冤大頭

2019-12-23 10:01聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一名62歲男子在LINE與陌生「女子」互加好友，女子說，只要他到超商購買2千元遊戲點數給她，就願意與他見面喝咖啡。男子到超商邊傳訊，邊說要買點數。女店員覺得不尋常，詢問後認為他可能遇上詐騙集團。員警獲報到場向男子說明詐騙手法，他才「清醒」，沒掉入陷阱成了冤大頭。

基隆警四分局今天表示，大武崙派出所12月20日下午接獲通報，轄區一家便利商店有人疑似遇上詐騙集團，到店內要購買遊戲點數請求協助。

巡佐林志祥、警員陳立廷到達超商後，店員向兩人表示，因為看到這名男子使用行動電話，一邊傳訊一邊說要購買遊戲點數，覺得可能有狀況，善意詢問聽完描述，果然與網路交友詐騙手法雷同，才會通知警方。

據了解，男子在是LINE與貼有女生相片的陌生帳號互加好友，雙方多次交談，男子覺得和她很談得來，想跟她見面。女子對他說，如果購買2000元的遊戲點數給她，就願意與他相約外出喝咖啡。

員警對男子言，這是詐騙集團常用的手法，提醒男子只要買了一次點數，對方還會不斷要求加碼購買遊戲點數，最後「女子」根本不會露面，被騙的人後悔已來不及，也難以討回公道。男子聽完員警勸導，頓時清醒，警覺購買點數換見面是騙局。

警方表示，不法集團會在網路社群與通訊軟體使用美女、帥哥照片，隨機釣魚要求加好友，聊天後再以見面或援交為由，要求被害人購買遊戲點數，得手後會再利用各種藉口，要求被害人加碼。當被害人不願意購買遊戲點數時，還可能接到自稱黑道分子的恐嚇電話，民眾應提高警覺慎防被騙。如有詐騙相關問題，可撥打「165」反詐騙諮詢專線查證。

基隆市一名男子到超商購買2千元遊戲點數要送給女網友，店員覺得不尋常報警，員警抵達...
基隆市一名男子到超商購買2千元遊戲點數要送給女網友，店員覺得不尋常報警，員警抵達向男子說明詐騙手法，才沒被騙。記者邱瑞杰／翻攝
分享

詐騙集團

延伸閱讀

想和女網友見面得先買遊戲點數 外籍交換生險被...

手機玩遊戲能投資賺錢？女學生遭分析師詐騙

ABC網路交友見正妹照 「凍未條」買遊戲點數...

因帳戶成詐騙共犯 他辯遺失法官信了

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

北市通化街公寓凌晨大火 1人成焦屍2人嗆傷送醫

2019-12-23 09:11

人才剛出院 獨立記者命喪火窟

2019-12-23 00:10

17歲少年偷騎機車雙載出車禍 60歲騎士插管搶救中

2019-12-23 11:21

偏鄉人口減少 警局整併人力增加見警率

2019-12-23 11:19

U值媒／為何我們以為很瞭解政治人物？為何我們總是選錯人？

2019-12-23 11:09

台東蘭嶼1男子夜潛捕魚 不慎溺水搶救不治

2019-12-23 09:16

太魯閣號車窗突砸裂 乘客虛驚

2019-12-23 00:17

酒駕男拒檢衝撞 警轟26槍毫髮無傷

2019-12-23 00:06

酒駕男撞警被轟26槍就範 檢方交保7萬還附這條件

2019-12-23 00:06

國道6號驚傳墜橋 女子翻越護欄摔落身亡

2019-12-22 23:57

北市2機車追撞 3人噴飛倒地 男無呼吸心跳搶救中

2019-12-22 22:58

海巡澎湖海巡隊今連扣2越界陸籍漁船 查獲400公斤漁獲

2019-12-22 17:19

警休假訪友撞見賊行竊 歹徒失風落跑沿路掉贓物

2019-12-22 14:31

國三女生遭撞重傷 經濟困窘無錢開刀校方求助急

2019-12-22 14:30

遺失錢包內有爸爸送的紀念幣 中學生失而復得眉開眼笑

2019-12-22 14:29

想和女網友見面得先買遊戲點數 外籍交換生險被騙

2019-12-22 14:03

影／照明太暗？汽機車相撞騎士撞飛骨折

2019-12-22 14:00

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

手機玩遊戲能投資賺錢？女學生遭分析師詐騙

2019-12-22 13:02

影／花蓮外海漁船起火 他漁船救援3漁民

2019-12-22 12:37

停車格開出被後車撞上人行道 波及3機車連環撞

2019-12-22 10:39

影／大媽開車直直衝 擦撞路邊停車開溜辯「沒有很嚴重」

2019-12-22 10:05

PO文稱遭人噴辣椒水 警介入調查發現他先動手

2019-12-22 08:51

台中民宅凌晨火警延燒三戶 疑電線走火無人傷亡

2019-12-22 08:17

男子酒駕攔查拒停 倒車衝撞3名男警受傷

2019-12-22 08:01

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

國三女生遭撞重傷 經濟困窘無錢開刀校方求助急

2019-12-22 14:30

上士尋獲黑盒子邀同志女兵慶功 酒後涉性侵判3年8月

2019-12-22 13:39

毒駕撞死準新人！上訴辯「止痛針」惹禍 二審不信駁回

2019-12-22 17:09

國道6號驚傳墜橋 女子翻越護欄摔落身亡

2019-12-22 23:57

統促黨立委候選人疑招待陸配涉賄 陸配到案嗆「我又沒犯罪」

2019-12-22 21:08

才剛出院！疑電器走火釀禍 獨立記者葬身火窟

2019-12-22 15:15

統促黨立委候選人下投票指令 手機微信露餡

2019-12-22 22:22

砰一聲嚇壞乘客 太魯閣號窗玻璃裂成蜘蛛網

2019-12-22 12:04

溫馨！阿婆不敢點餐 老闆秒懂一個舉動讓她哭了

2019-12-23 09:32

統促黨不分區立委候選人涉賄 諭令20萬交保

2019-12-23 04:31

境外勢力介入？ 檢調搜索約談統促黨不分區立委候選人

2019-12-22 18:44

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

徵信業者2招抓姦成功 損失23萬酬勞還賠腥夫15萬

2019-12-22 18:10

原想跟13歲女友迎接新生命 胎兒夭折18歲的他獲緩刑

2019-12-23 07:40

助人如廁反被當手天使 身障男為滿足性欲被判6月

2019-12-22 13:51

統促黨候選人涉嫌招待陸配旅遊 5天4夜每人僅需7800元

2019-12-22 19:54

酒駕男撞警被轟26槍就範 檢方交保7萬還附這條件

2019-12-23 00:06

北市2機車追撞 3人噴飛倒地 男無呼吸心跳搶救中

2019-12-22 22:58

軍情局少校遭踢爆帶小三 怒告岳母妨害名譽被駁回

2019-12-22 13:10

人才剛出院 獨立記者命喪火窟

2019-12-23 00:10

與妻吵架怒出門灌醉自己 男睡車上酒測0.57差點GG

2019-12-22 14:28

遭疑賄選 統促黨不分區立委候選人批「政治迫害」

2019-12-23 00:50

影／照明太暗？汽機車相撞騎士撞飛骨折

2019-12-22 14:00

北市通化街公寓凌晨大火 1人成焦屍2人嗆傷送醫

2019-12-23 09:11

手機玩遊戲能投資賺錢？女學生遭分析師詐騙

2019-12-22 13:02

攜有婦夫飛海外辦浪漫婚禮 女經理判賠10萬元

2019-12-22 14:06

人權vs.管理…獄房禁打赤膊 受刑人打官司

2019-12-23 00:19

先生愛賭博心情不好就罵人 妻子訴請離婚法官判准

2019-12-23 00:16

欣欣大眾小開加入詐團 招募車手赴越南遭起訴詐欺

2019-12-23 10:17

外送員餐未送卻先按已送達 客怒：以後不先刷卡付款了

2019-12-23 10:48

學者：囚犯人權不能無限上綱 否則失懲戒效果

2019-12-23 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top