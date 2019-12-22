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影／台中「牛奶方盒警探」 幽默宣導交通安全

2019-12-22 23:58聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

「騎機車不要滑手機，手機掉了可以再買，人如果掉在地上壞了，可能要晚7天才能回家！」傍晚尖峰時段在台灣大道、忠明南路口，很常聽到一名員警拿著大聲公勸導，他是台中市公益派出所員警李冠鼐，2個月前他自備道具，用幽默口語苦口婆心，讓不少駕駛人印象深刻。

71年次的李冠鼐擔任警察9年多，到台中市公益派出所之前在台北市服務，都被指派做交通相關宣導業務、網路小編，讓他對交通安全特別有熱忱，更厲害的是，他利用「小畫家」軟體，不到10分鐘就能完成Ｑ版警察人物漫畫，製作成海報、宣導單。

李冠鼐（鼐：讀音「奈」）有一個「牛奶方盒警探」臉書粉絲頁，目前有4000多人追蹤，內容都是他利用小畫家自繪的Ｑ版警察人物，宣導各種交通、法律小常識。他說，名字「鼐」常被唸錯，才取「牛奶」的諧音，方便好記。

李冠鼐每周有3、4天會到台灣大道、忠明南路口執行交通勤務，他觀察，早上民眾趕著上班，鮮少人使用手機；傍晚下班時段，停等紅綠燈90秒，7成「機車低頭族」滑著裝在架上的手機。

他說，用哨音、指揮棒勸導，都淹沒在車水馬龍裡，效果有限，今年10月台中爵士音樂節指揮交通，宣導交通管制，自挑腰包買了一隻大聲公，才發現「說的比指揮有用！」自創了讓騎士印象深刻的用語：「騎機車不要滑手機，手機掉了可以再買，生命只有一次機會！」「人壞了可能要晚7天才能回家。」

他每次值勤都會攜帶30張左右各類自製海報，宣導騎車手機開罰、未戴安全帽、並排停車…若紅燈時間充裕，李冠鼐會親自走入車陣中「發傳單」，再回到安全島上用大聲公再提醒一次，不讓騎士尷尬。

練就10分鐘能用小畫家繪製漫畫，李冠鼐說，派出所電腦能裝的軟體有限，小時候就愛畫圖，慢慢摸索「訓練」的另類專長，現在公益派出所的Ｑ版警察人形看板，都是出自他的指尖。

台中市公益所員警李冠鼐，最厲害的是利用「小畫家」畫警察人物，宣導正確交通觀念，他...
台中市公益所員警李冠鼐，最厲害的是利用「小畫家」畫警察人物，宣導正確交通觀念，他有一個「牛奶方盒警探」粉絲頁，4000多人追蹤。記者喻文玟／攝影
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台中市公益所員警李冠鼐，最厲害的是利用「小畫家」畫警察人物，宣導正確交通觀念，他...
台中市公益所員警李冠鼐，最厲害的是利用「小畫家」畫警察人物，宣導正確交通觀念，他有一個「牛奶方盒警探」粉絲頁，4000多人追蹤。記者喻文玟／攝影
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台中市公益所員警李冠鼐（左）擔任警察9年，他設立「牛奶方盒警探」粉絲頁，內容都是...
台中市公益所員警李冠鼐（左）擔任警察9年，他設立「牛奶方盒警探」粉絲頁，內容都是親自手繪的Ｑ版警察，宣導各種法律常識，所長江清萬（右）對他讚譽有加。記者喻文玟／攝影
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台中市公益所員警李冠鼐，最厲害的是利用「小畫家」畫警察人物，宣導正確交通觀念，他...
台中市公益所員警李冠鼐，最厲害的是利用「小畫家」畫警察人物，宣導正確交通觀念，他有一個「牛奶方盒警探」粉絲頁，4000多人追蹤。記者喻文玟／攝影
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警察台中市車手

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