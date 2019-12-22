國道6號驚傳墜橋 女子翻越護欄摔落身亡

南投縣國道6號東行國姓交流道段17.145公里處，今晚間傳有女子翻越國道護欄，警消獲報後隨即派員馳援協尋，但找到人時以明顯失去生命跡象，是否輕生和事發經過仍有待調查釐清，警方也籲遭遇問題可撥1995專線或對外尋求協助。

南投縣消防局指出，今天晚上8時11分獲國道警方轉通報，疑有民眾從國道6號東行國姓交流道要下匝道出口處墜落，當下派遣國姓分隊救護車和器材車馳援，但因發現該名墜橋女子時已明顯死亡，因此並未上車送醫救護。

救護人員表示，獲報後與警方分頭在橋下尋找墜橋女子，但因高架橋下道路複雜、路幅狹小又已入夜，尋人不易，過了20多分鐘才獲報找到人，但接觸到該女子時發現她身體已經僵硬，且稍有屍斑，明顯死亡，因此將死者交由警方處理。

警方則表示，今晚8時許獲報死者家屬通報墜橋事件後，隨即取消擴大臨檢，調派線上員警在國道6號附近進行地毯式搜索，約8時30分在國6下方橋聳雲天附近找到人，但已身亡，目前現場狀況已排除，墜橋原因和經過仍有待調查釐清。

據了解，該姓女姓死者年約30幾歲，因有病在身，入夜卻遲未返家，其丈夫查覺有異後透過GPS定位發現，妻子的車輛竟停放在國道6號上，因懷疑她墜橋急忙向當地警方求助，未料仍發生憾事。