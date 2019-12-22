這消防分隊義消像似大家庭 還連續6年拿消防鳳凰獎

高雄市消防局鳳祥分隊義消小隊長楊國興，將於明年1月獲邀領取消防署鳳凰獎，是分隊10年來第8位獲獎的義消同仁，也讓6年來連續獲獎的鳳祥義消分隊，再添上一筆榮耀，鳳祥分隊長曾柏雄說，難以想像來自天南地北的義消同仁，會如此契合，甘願為救災付出一切。

鳳祥分隊長曾柏雄指出，這次獲獎的義消小隊長楊國興，支援多場林園、鳳山等地多場災害事故，秉持熱忱服務大眾，為社會盡一份心力。

成軍14年的鳳祥義消救助分隊，歷經高雄重大災難，從高雄氣爆事故，義消副分隊長陶廷舟帶領同仁到場救援，卻不幸被炸成重傷，經過近1個月在加護病房與死神搏鬥，仍因病情惡化因公殉職。

不僅如此，岡山中鴻鋼鐵鷹架倒塌、那瑪夏越域引水道爆炸、八八風災、0206維冠大樓震災救援工作等，在出入與死神擦肩的事件，不乏看到鳳祥義消的身影，也在同仁身上留下一本厚厚的救災資歷。

曾柏雄表示，雖然這32名鳳祥義消分隊兄弟，來自各行各業，但向心力卻凝聚非常，在歷經苦難後，成為密不可分的大家庭，每天閒暇之餘，儘管只是簡單的眾人泡茶聊天的光景，都是每個人心中的甘甜回憶。

曾柏雄說，今年9月時，鳳祥義消分隊互相扶持，在3天內一起登頂玉山，雖然當時天氣狀況不佳，連綿小雨澆熄不了熱情，看著眾人在主峰上拉起鳳祥義消分隊旗幟，值得令人喝采。